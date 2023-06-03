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Удар по передмістю Дніпра: Зеленський показав відео рятувальної операції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар по передмістю Дніпра: Зеленський показав відео рятувальної операції
У передмісті Дніпра триває рятувальна операція, люди перебувають під завалами
фото: скриншот відео

Зеленський: «За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність»

Окупанти атакували передмістя Дніпра. Снаряди потрапили між двома двоповерховими житловими будинками. Під завалами досі перебувають люди. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, усі екстрені служби працюють на місці трагедії.

«Вкотре Росія доводить, що є країною-спонсором тероризму. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність», – заявив глава держави.

Нагадаємо, вибух у Підгородненській громаді поблизу Дніпра прогримів увечері 3 червня. Після цього у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети.

Унаслідок ворожої атаки по передмістю Дніпра пошкоджено житловий будинок. Попередньо, 13 людей постраждали, серед них троє дітей – хлопці 6, 11 та 15 років. .

Теги: Володимир Зеленський будинок Дніпропетровщина рятувальники

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