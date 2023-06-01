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Кремль висадив у повітря $17 млн: скільки Росії коштувала нічна атака по Києву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль висадив у повітря $17 млн: скільки Росії коштувала нічна атака по Києву
Одна ракета «Іскандер-М» коштує до $2 млн
фото ілюстративне

Під час атаки загарбники використали 10 ракет «Іскандер»

Ракетна атака по Києву у ніч на 1 червня, внаслідок якої троє людей загинули, коштувала Росії до $17 млн.  Про це повідомляє Military Media Center.

Українські військові повідомили, що під час атаки загарбники використали 10 ракет «Іскандер» двох модифікацій, які всі було збито ППО – сім ракет «Іскандер-М» та три «Іскандер-К».

Як зазначають військові, одна ракета «Іскандер-М» коштує до $2 млн, вартість ракети «Іскандер-К» складає до $1 млн. Тобто російські окупанти лише на одну нічну атаку на столицю України витратили до $17 млн. рів.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Зауважимо, кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері.

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Теги: окупанти військові повітря ракета поранення дитина гроші

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