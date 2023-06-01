Головна Київ Новини
search button user button menu button

Трагедія біля поліклініки у Києві: Кличко повідомив нові деталі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трагедія біля поліклініки у Києві: Кличко повідомив нові деталі (фото)
У Деснянському районі наразі пошкоджені три школи
фото: Віталій Кличко/Телеграм

Унаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей

Правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі столиці, де сьогодні загинули люди, бо не змогли потрапити у зачинене укриття. Порушені кримінальні справи. Про це повідомив мер Києва Віталі Кличко.

«Біля поліклініки минулої ночі загинули троє людей, із них одна дитина. Уламок ракети впав біля входу в медзаклад через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги. І люди прямували в укриття. Зараз слідство встановлює, чи відчиненим було укриття. Чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей», – уточнив Кличко.

Також глава столиці зазначив, що у Деснянському районі наразі пошкоджені три школи, дитячий садочок, шість будинків та поліцейський відділок.

4 фото
На весь екран

Загалом, внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей. Із них троє людей загинули, в тому числі одна дитина. «16 постраждали. 9 людей госпіталізували, одна з них – у тяжкому стані. Семеро – отримали амбулаторну допомогу, у тому числі 1 дитина. отримали допомогу амбулаторно», – повідомив мер Києва.

Також Кличко зазначив, що тепер роботу укриттів тепер контролюватимуть нічні патрульні. «Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі.

Об’їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам», - зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня  в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення. Згодом столична влада уточнила інформацію: три загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.

Також до поліклініки в Деснянському районі, біля якої загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Нагадаємо, поліція арештувала охоронця поліклініки у столиці, біля якої загинули люди

Читайте також: Люди загинули, бо не змогли потрапити в укриття. Київрада збирає термінове засідання профільної комісії
Теги: Київрада слідство укриття поліція влада поранення дитина Віталій Кличко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керрі Джонсон – третя дружина колишнього британського прем'єр-міністра
Борис Джонсон у восьмий раз стане татом: дружина розсекретила подробиці
20 травня, 11:04
Москва звинуватила Київ у спробі обстрілу
Вибух над Кремлем: російська влада у паніці шукає пояснення обстрілу
3 травня, 15:54
Загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон
На березі Київського водосховища знайдено тіло російського пілота (фото)
9 травня, 17:17
різанина у польському сиротинці
У Польщі затримали зловмисника, який влаштував кровопролиття у дитячому будинку
11 травня, 07:03
Кличко показав залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває українців (відео)
Кличко показав залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває українців (відео)
12 травня, 16:33
Окупанти повідомили про ліквідацію двох російських полковників у Бахмуті
Окупанти повідомили про ліквідацію двох російських полковників у Бахмуті
14 травня, 14:30
Снайпери ліквідували 12 із 15 цілей
Українські снайпери знищили в Бахмуті 12 окупантів (відео)
14 травня, 20:44
Дворічна Віолетта Мужечук із села Скрипаї на Харківщині зникла 23 травня
Пошуки тривали три доби: на Харківщині знайшлася дворічна Віолетта Мужечук
27 травня, 15:44
Росіяни повідомили, що з Кримський мостом нібито все гаразд
Кримський міст поки живий. Аксьонов вмовляє росіян їхати в окупований Крим
30 травня, 21:44

Новини

Трагедія біля поліклініки у Києві: Кличко повідомив нові деталі (фото)
Трагедія біля поліклініки у Києві: Кличко повідомив нові деталі (фото)
Люди загинули, бо не змогли потрапити в укриття. Київрада збирає термінове засідання профільної комісії
Люди загинули, бо не змогли потрапити в укриття. Київрада збирає термінове засідання профільної комісії
Поліція арештувала охоронця поліклініки у столиці, біля якої загинули люди
Поліція арештувала охоронця поліклініки у столиці, біля якої загинули люди
Росіяни вбили дев’ятирічну дівчинку та її маму: що відомо про загиблих у Києві (фото)
Росіяни вбили дев’ятирічну дівчинку та її маму: що відомо про загиблих у Києві (фото)
Кличко скасував у столиці усі заходи до Дня захисту дітей
Кличко скасував у столиці усі заходи до Дня захисту дітей
Чому двері до укриття поліклініки були зачиненими? Відповідь директора медзакладу
Чому двері до укриття поліклініки були зачиненими? Відповідь директора медзакладу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
У Києві пролунали вибухи
19K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
19K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
12K
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину
9343
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня
6746
Влада повідомила про падіння уламків ворожих цілей у Києві, є загиблий і поранені

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту