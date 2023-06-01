Трагедія біля поліклініки у Києві: Кличко повідомив нові деталі (фото)
Унаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей
Правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі столиці, де сьогодні загинули люди, бо не змогли потрапити у зачинене укриття. Порушені кримінальні справи. Про це повідомив мер Києва Віталі Кличко.
«Біля поліклініки минулої ночі загинули троє людей, із них одна дитина. Уламок ракети впав біля входу в медзаклад через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги. І люди прямували в укриття. Зараз слідство встановлює, чи відчиненим було укриття. Чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей», – уточнив Кличко.
Також глава столиці зазначив, що у Деснянському районі наразі пошкоджені три школи, дитячий садочок, шість будинків та поліцейський відділок.
Загалом, внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей. Із них троє людей загинули, в тому числі одна дитина. «16 постраждали. 9 людей госпіталізували, одна з них – у тяжкому стані. Семеро – отримали амбулаторну допомогу, у тому числі 1 дитина. отримали допомогу амбулаторно», – повідомив мер Києва.
Також Кличко зазначив, що тепер роботу укриттів тепер контролюватимуть нічні патрульні. «Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі.
Об’їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам», - зазначив він.
Нагадаємо, у ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення. Згодом столична влада уточнила інформацію: три загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.
Також до поліклініки в Деснянському районі, біля якої загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці.
Нагадаємо, поліція арештувала охоронця поліклініки у столиці, біля якої загинули люди
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