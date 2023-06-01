Чому двері до укриття поліклініки були зачиненими? Відповідь директора медзакладу

У Деснянському районі столиці три людини загинули через закрите укриття в поліклініці

Влада обіцяє жорсткі рішення відносно всіх відповідальних осіб після з'ясування всіх обставин

У поліклініці, куди вночі прибігли сховатися кияни від обстрілів, був відкритий лише центральний вхід. Про це повідомив голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитро Ратніков.

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Саме тому, за словами директора поліклініки №3, біля якої загинули діти, частина мешканців опинилися в укритті, а решта – ні.

«За повідомленням директора полікліники № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід. Частина мешканців опинилися в укритті, частина – ні. Три особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту», – написав Ратніков.

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Голова Деснянської районної адміністрації також зазначив, що із самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА. Викликані на доповідь всі відповідальні особи.

«Будуть ухвалені жорсткі рішення відносно всіх відповідальних осіб після з'ясування всіх обставин», - уточнив посадовець.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, День захисту дітей, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Раніше повідомлялося, що в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення. Згодом столична влада уточнила інформацію: три загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.