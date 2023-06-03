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Вибух у передмісті Дніпра: серед постраждалих є дитина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибух у передмісті Дніпра: серед постраждалих є дитина
Наслідки ворожої атаки у передмісті Дніпра, 3 червня 2023 рік
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Через ворожу атаку пошкоджено двоповерховий житловий будинок, люди опинилися під завалами

Ввечері 3 червня пролунав вибух у Підгородненській громаді поблизу Дніпра. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок, шестеро людей постраждали, серед них одна дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, люди перебуувають під завалами, триває рятувальна операція.

«Пошкоджений двоповерховий житловий  будинок. Під завалами люди. Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – шестирічний хлопчик. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – заявив Лисак.

Наслідки ворожого удару по передмістю Дніпра, 3 червня 2023 рік
Наслідки ворожого удару по передмістю Дніпра, 3 червня 2023 рік
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У громаді спалахнули дві пожежі, вогнеборці приборкують полум'я. Крім того, понівечений рятувальний підрозділ. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється. Станом на зараз в області скасовано повітряну тривогу.

Наслідки ворожого удару по передмістю Дніпра, 3 червня 2023 рік
Наслідки ворожого удару по передмістю Дніпра, 3 червня 2023 рік
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, вибух у передмісті Дніпра прогримів увечері 3 червня. Після цього у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. 

До слова, 31 травня вранці російські загарбники завдали удару по Дніпропетровщині. Вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району.

Також 26 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. За даними Генштабу ЗСУ, по Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав сім ракет із С-300/С-400. Удруге – вдарив по медичному закладу, використавши «Іскандер».

Теги: вибух окупанти будинок дитина Дніпро

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