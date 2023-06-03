Вибух у передмісті Дніпра: серед постраждалих є дитина

Наслідки ворожої атаки у передмісті Дніпра, 3 червня 2023 рік

Через ворожу атаку пошкоджено двоповерховий житловий будинок, люди опинилися під завалами

Ввечері 3 червня пролунав вибух у Підгородненській громаді поблизу Дніпра. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок, шестеро людей постраждали, серед них одна дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, люди перебуувають під завалами, триває рятувальна операція.

«Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди. Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – шестирічний хлопчик. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – заявив Лисак.

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Наслідки ворожого удару по передмістю Дніпра, 3 червня 2023 рік фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У громаді спалахнули дві пожежі, вогнеборці приборкують полум'я. Крім того, понівечений рятувальний підрозділ. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється. Станом на зараз в області скасовано повітряну тривогу.

Наслідки ворожого удару по передмістю Дніпра, 3 червня 2023 рік фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, вибух у передмісті Дніпра прогримів увечері 3 червня. Після цього у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети.

До слова, 31 травня вранці російські загарбники завдали удару по Дніпропетровщині. Вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району.

Також 26 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. За даними Генштабу ЗСУ, по Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав сім ракет із С-300/С-400. Удруге – вдарив по медичному закладу, використавши «Іскандер».