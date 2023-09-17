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Тракторист підірвався на ворожій міні у Херсонській області

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тракторист підірвався на ворожій міні у Херсонській області
Під час польових робіт на Херсонщині трактор наїхав на ворожу міну
фото: ДСНС (ілюстративне)

45-річний чоловік отримав осколкові поранення кінцівок та опіки

Сьогодні, 17 вересня, під час польових робіт на Херсонщині травмувався тракторист. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.
 
Інцидент стався в селі Максима Горького, що в Бериславському районі області. Тракторист у полі наїхав на російську міну. «Внаслідок детонації боєприпасу 45-річний чоловік отримав осколкові поранення кінцівок, опіки. Стан потерпілого – важкий», – йдеться в повідомленні ОВА.

За даними відомства, бригада «швидкої» надала постраждалому необхідну допомогу на місці, після чого йому назначено стаціонарне лікування в медзакладі.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний випадок в області. У квітні повідомлялося, що в Бериславському районі на російській міні підірвався трактор.

Крім того, на початку квітня на Київщині 34-річний водій трактора підірвався на міні, його госпіталізували, а поряд знайшли ще 13 мін. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.

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Теги: трактор Херсонщина міни

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