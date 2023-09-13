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На Херсонщині в руках чоловіка здетонував боєприпас

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Херсонщині в руках чоловіка здетонував боєприпас
Землі Херсонщини заміновані, тому не можна піднімати незнайомі предмети
фото ілюстративне

Невідомий предмет чоловік знайшов у лісосмузі 

У Херсонській області, біля Берислава, у лісосмузі через російський невідомий вибуховий предмет постраждав чоловік – боєприпас здетонував у нього в руках. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

«34-річний чоловік у лісосмузі знайшов невідомий предмет. Коли він взяв його до рук, боєприпас здетонував», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік з численними ранами, у тому числі з травматичною ампутацією лівої кисті, перебуває в лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

В обладміністрації наголошують, що землі Херсонщини заміновані, тому не можна піднімати незнайомі предмети, не потрібно відвідувати лісосмуги, поля та прибережні території.

Нагадаємо, триває 567-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень.

Теги: Херсонщина війна окупанти

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