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На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні

Через підрив на міні один чоловік дістав поранення

У Бериславському районі на російській міні підірвався трактор. Про це пише офіційний Telegram-канал Херcонської ОДА.

«Подія трапилася в полі між селами Трифонівка та Борозенське. Там під час виконання робіт тракторист натрапив на російську вибухівку. Через підрив на міні один чоловік дістав поранення. Нині лікарі надають йому необхідну меддопомогу», – сказано у повідомленні.

У Херcонській ОДА вкотре нагадали, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою.  «Відвідування територій, де ще не працювали сапери, і потенційно замінованих місць – полів, лісів, узбережжя водойм, узбіччя доріг – неприпустиме», – закликають посадовці.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли тракторист підірвався на ворожій міні.  Так, на початку квітня на Київщині  34-річний водій трактора підірвався на міні, його госпіталізували, а поряд знайшли іще 13 мін.  Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу противник на Херсонщині здійснив – 46 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв три рази. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Фахівці оператора мобільного звʼязку відновили роботу ще одної базової станції у Суворовському районі Херсона. Нині на звільненій Херсонщині працює 287 базових та три пересувні станції.

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Теги: поранення водій Херсон Telegram чоловік місто небезпека населення ворог трактор

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