Росія скинула авіабомбу на Херсонщину

Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу

Російські окупанти скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка у Херсонській області. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«В Одрадокам‘янці російська авіабомба вбила трьох цивільних – двоє жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Клименко повідомив, що слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Вони також займаються фіксацією воєнного злочину Росії.

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Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.