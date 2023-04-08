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На Київщині тракторист підірвався на ворожій міні, поряд знайшли ще 13

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Київщині тракторист підірвався на ворожій міні, поряд знайшли ще 13
Трактор через вибух сильно пошкоджено
фото: Андрій Нєбитов/Telegram

34-річний водій отримав поранення та госпіталізований до лікарні

На Київщині тракторист підірвався на міні, його госпіталізували. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

«Тракторист підірвався на ворожій міні. Поряд знайшли ще 13. Пошуки тривають», – написав він.

На Київщині тракторист підірвався на ворожій міні, поряд знайшли ще 13 фото 1

За словами Нєбитова, сьогодні, 8 квітня, під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня, стався підрив трактора на протитанковій міні. 34-річний водій отримав поранення та госпіталізований до лікарні. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.

На Київщині тракторист підірвався на ворожій міні, поряд знайшли ще 13 фото 2

Наразі на місці події перебувають правоохоронці та вибухотехніки.

«Вкотре попереджаю громадян: не відвідуйте лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте на спецлінію «102», – наголосив головний поліцейський Київщини.

Нагадаємо, 5 квітня у селі Новоосинове Куп'янського району Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався 16-річний хлопець.

Нагадаємо, що 29 березня в Миколаївської області на ворожій міні підірвався автомобіль ДСНС, що супроводжував працівників обленерго. 

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Теги: водій Telegram поранення

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