На Київщині тракторист підірвався на ворожій міні, поряд знайшли ще 13

34-річний водій отримав поранення та госпіталізований до лікарні

На Київщині тракторист підірвався на міні, його госпіталізували. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тракторист підірвався на ворожій міні. Поряд знайшли ще 13. Пошуки тривають», – написав він.

За словами Нєбитова, сьогодні, 8 квітня, під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня, стався підрив трактора на протитанковій міні. 34-річний водій отримав поранення та госпіталізований до лікарні. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі на місці події перебувають правоохоронці та вибухотехніки.

«Вкотре попереджаю громадян: не відвідуйте лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте на спецлінію «102», – наголосив головний поліцейський Київщини.

Нагадаємо, 5 квітня у селі Новоосинове Куп'янського району Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався 16-річний хлопець.

Нагадаємо, що 29 березня в Миколаївської області на ворожій міні підірвався автомобіль ДСНС, що супроводжував працівників обленерго.