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Волонтери на Харківщині зробили трактор-розміновувач (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Волонтери на Харківщині зробили трактор-розміновувач (фото)
Волотери однієї з областей взялись за розробку пристрою для розмінування полів
фото: з Telegram голови Харківської ОДА

На базі трактора ХТЗ створили машину для розмінування полів

У Балаклійській громаді Ізюмського району Харківщини запустили в роботу машину для розмінування, виготовлену спеціалістами області на базі українського трактора ХТЗ. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами,  машину створили для допомоги піротехнікам кілька підприємств області спільно з ОВА та ДСНС, волонтерами та громадськими організаціями.

«Розмінування – одне з пріоритетних завдань на Балаклійщині, яка дуже засмічена ворожими мінами та боєприпасами. Пишаємося нашими захисниками, рятувальниками, саперами, винахідниками, волонтерами, всіма людьми, які об’єднуються і спільно працюють на перемогу!», – зазначив Синєгубов.

Зараз ця машина існує в єдиному екземплярі, але, за словами Синєгубова, вона вже показує високу ефективність. Машина має натискний принцип дії й здатна знешкодити протитанкові та протипіхотні міни, а також «розтяжки».

«Вона має натискний принцип дії та здатна знешкодити протитанкові та протипіхотні міни, а також «розтяжки» – пояснив він.

Зазначимо, що  у ДСНС України повідомляли, що приблизно 30% території України (а це близько 180 тисяч км²) було заміновано внаслідок російського вторгнення – це порівняно з двома територіями Австрії або п’ятьма Молдовами.

ДСНС прогнозувала, що на повне очищення України від мін та нерохірваних боєприпасів піде від 5 до 10 років. Ідеться про гуманітарне розмінування, яке, на відміну від оперативного та бойового, передбачає комплексний огляд усієї території, де тривали бойові дії.

Так приміром, у Київській області піротехнічні служби знешкодили майже 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Нині визначені понад 17 тисяч гектарів території, де ще необхідна ліквідація боєприпасів. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років

Раніше стало відомо, що Швеція відправила Україні 250 міношукачів, щоб допомогти подолати наслідки підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Країна підтвердила, що продовжуватиме рішуче підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно, і продовжить чинити тиск на РФ.

Нагадаємо, у Харкові українець, військовослужбовець, старший лейтенант Дмитро Косатий встановив два світових рекорди: «Найбільша кількість віджимань на кулаках за 60 секунд» та «Найбільша кількість підтягувань за три хвилини». Тож  Книга Рекордів Гіннеса поповниться перемогами українця.

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На весь екран

У коментарі «Главкому» Дмитро Косатий розповів, що це спільна перемога його команди, а саме тренера Олени Привалової, дієтолога Ірини Стеценко, реабілітолога Ірини Гармаш, відеооператора Дениса Мельника. Дмитро і надалі планує прославляти Україну, спортсмен збирається на чемпіонат світу.

Фіксацію досягнення і формування доказової бази за всіма міжнародними правилами здійснювали  експерти Національного Реєстру Рекордів.

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Теги: трактор розмінування Олег Синєгубов Харків

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