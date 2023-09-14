Масований обстріл Донеччини та загиблі на Херсонщині: яка ситуація в регіонах

За добу противник випустив 433 снаряди по Херсонщині

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (70 вибухів). Ворог із мінометів та ствольної артилерії обстрілював Новгород-Сіверський район та Корюківський райони. Також зафіксовано вибух від дрону камікадзе (Семенівська громада Новгород-Сіверського району). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі ворог здійснив три обстріли прикордоння. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська та Новослобідська громади. Юнаківська громада: здійснено влучання з ворожого БПЛА в приміщення продуктового магазину; виникла пожежа. Крім того, ворог бив з артилерії (два вибухи).

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Новослобідська громада: влучання з ворожого БпЛА в приміщення непрацюючої лазні; виникла пожежа. Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 132 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миколаївська. Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Білопільська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (35 вибухів) та артилерії (22 вибухи). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок, легковий автомобіль. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватне домогосподарство.

Дніпропетровщина

Вночі оборонці неба з ПвК «Схід» збили над областю три безпілотники. Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще шість – пошкоджені. Понівечені вісім господарських споруд, три авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили. По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та «Граду». Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак. Всюди минулося без постраждалих.

Вчора вранці російська армія атакувала Нікопольщину безпілотником. Скинула боєприпас на Марганецьку громаду. Надвечір цілила з важкої артилерії по самому Нікополю. Наслідки ще уточнюються. Загиблих та постраждалих немає.

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Запорізька область

Вночі військовослужбовці РФ атакували Трудове п'ять БПЛА – місцеві жителі не постраждали, однак руйнувань зазнали господарчі будівлі та складські приміщення За минулу добу ворог здійснив 153 удари по 31 населеному пункту. Чотири РСЗВ-обстріли прийшлися по Новодарівці, Темирівці та Лук'янівці, вісім авіаснарядів – по Оріхову, ще три БПЛА атакували Степове й П'ятихатки. Зафіксовано 138 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст та сіл. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина

По області противник завдав авіаударів по околицях Мороховець Харківського району та Плетенівка Чугуївського району, по околицях Петропавлівка, Кислівка Куп’янського району. Рашисти завдали понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів, зокрема Фихолівка, Новомлинськ, Дворічна, Синківка, Кислівка, Котлярівка в Куп’янському районі. Вночі окупанти обстріляли центр м. Вовчанськ. Була зруйнована будівля адміністративна будівля. Минулося без постраждалих.

У смт. Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна у будівлі Держпродспоживслужби, приватний житловий будинок, двоповерховий житловий будинок, чотири легкових автомобілі. Без постраждалих. Також вчора відбувся ворожий артилерійський обстріл с. Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено майно агрофірми. Постраждалих немає.

У селі Благодатне Чугуївського районування під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік, отримав вибухові травми та опіки, стан середній. Луганщина: авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Новоєгорівка та Білогорівка. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка. За добу противник здійснив 141 обстрілів (528 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області окупанти завдали 12 ударів, застосувавши артилерію, РСЗВ «Град», танки. Під вогнем – вісім населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, с. Острівське, смт Очеретине, с.Новоукраїнка, с.Карлівка, с.Предтечине, с.Шахтарське. Пошкоджено вісім приватних житлових будинків, дві ЛЕП, будівля сільської ради, школа, п'ять господарських споруд, гараж. За добу по області – одну людину поранено.

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Миколаївщина

Вчора фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 82 обстріли (433 снаряди), з них по м. Херсон – чотири обстріли (12 снарядів). Внаслідок нічного ворожого обстрілу с. Новодмитрівка Білозерської громади – четверо постраждалих, з них двоє – діти. Семирічний хлопчик отримав травми несумісні з життям, знаходився в підвалі будинку.

Постраждалі – 54-річна та 53-річний волонтери та 68-річна місцева жителька. Поранених доставили до лікарні. 34-річний чоловік у лісосмузі біля Берислава знайшов невідомий предмет. Коли він взяв його до рук, боєприпас здетонував. Чоловік у лікарні з численними ранами, у тому числі – травматичною ампутацією лівої кисті. Медики надають йому необхідну допомогу. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, ще восьмеро – дістали поранення.