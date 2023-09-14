Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масований обстріл Донеччини та загиблі на Херсонщині: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масований обстріл Донеччини та загиблі на Херсонщині: яка ситуація в регіонах
Наслідки рашистської атаки на Донеччину
фото: Нацполіція

За добу противник випустив 433 снаряди по Херсонщині

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (70 вибухів). Ворог із мінометів та ствольної артилерії обстрілював Новгород-Сіверський район та Корюківський райони. Також зафіксовано вибух від дрону камікадзе (Семенівська громада Новгород-Сіверського району). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі ворог здійснив три обстріли прикордоння. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська та Новослобідська громади. Юнаківська громада: здійснено влучання з ворожого БПЛА в приміщення продуктового магазину; виникла пожежа. Крім того, ворог бив з артилерії (два вибухи).

Новослобідська громада: влучання з ворожого БпЛА в приміщення непрацюючої лазні; виникла пожежа. Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 132 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миколаївська. Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Білопільська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (35 вибухів) та артилерії (22 вибухи). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок, легковий автомобіль. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватне домогосподарство.

Дніпропетровщина

Вночі оборонці неба з ПвК «Схід» збили над областю три безпілотники. Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще шість – пошкоджені. Понівечені вісім господарських споруд, три авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили. По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та «Граду». Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак. Всюди минулося без постраждалих.

Вчора вранці російська армія атакувала Нікопольщину безпілотником. Скинула боєприпас на Марганецьку громаду. Надвечір цілила з важкої артилерії по самому Нікополю. Наслідки ще уточнюються. Загиблих та постраждалих немає.

Запорізька область

Вночі військовослужбовці РФ атакували Трудове п'ять БПЛА – місцеві жителі не постраждали, однак руйнувань зазнали господарчі будівлі та складські приміщення За минулу добу ворог здійснив 153 удари по 31 населеному пункту. Чотири РСЗВ-обстріли прийшлися по Новодарівці, Темирівці та Лук'янівці, вісім авіаснарядів – по Оріхову, ще три БПЛА атакували Степове й П'ятихатки. Зафіксовано 138 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст та сіл. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина

По області противник завдав авіаударів по околицях Мороховець Харківського району та Плетенівка Чугуївського району, по околицях Петропавлівка, Кислівка Куп’янського району. Рашисти завдали понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів, зокрема Фихолівка, Новомлинськ, Дворічна, Синківка, Кислівка, Котлярівка в Куп’янському районі. Вночі окупанти обстріляли центр м. Вовчанськ. Була зруйнована будівля адміністративна будівля. Минулося без постраждалих.

У смт. Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна у будівлі Держпродспоживслужби, приватний житловий будинок, двоповерховий житловий будинок, чотири легкових автомобілі. Без постраждалих. Також вчора відбувся ворожий артилерійський обстріл с. Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено майно агрофірми. Постраждалих немає.

У селі Благодатне Чугуївського районування під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік, отримав вибухові травми та опіки, стан середній. Луганщина: авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Новоєгорівка та Білогорівка. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка. За добу противник здійснив 141 обстрілів (528 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області окупанти завдали 12 ударів, застосувавши артилерію, РСЗВ «Град», танки. Під вогнем – вісім населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, с. Острівське, смт Очеретине, с.Новоукраїнка, с.Карлівка, с.Предтечине, с.Шахтарське. Пошкоджено вісім приватних житлових будинків, дві ЛЕП, будівля сільської ради, школа, п'ять господарських споруд, гараж. За добу по області – одну людину поранено.

Миколаївщина

Вчора фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 82 обстріли (433 снаряди), з них по м. Херсон – чотири обстріли (12 снарядів). Внаслідок нічного ворожого обстрілу с. Новодмитрівка Білозерської громади – четверо постраждалих, з них двоє – діти. Семирічний хлопчик отримав травми несумісні з життям, знаходився в підвалі будинку. 

Постраждалі – 54-річна та 53-річний волонтери та 68-річна місцева жителька. Поранених доставили до лікарні. 34-річний чоловік у лісосмузі біля Берислава знайшов невідомий предмет. Коли він взяв його до рук, боєприпас здетонував. Чоловік у лікарні з численними ранами, у тому числі – травматичною ампутацією лівої кисті. Медики надають йому необхідну допомогу. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, ще восьмеро – дістали поранення.

Теги: війна Херсонщина окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони України отримали від Австралії понад 600 картонних дронів Corvo SYPAQ
Україна використовує картонні дрони проти російських окупантів (фото)
Сьогодні, 09:34
Підводний човен «Ростов-на-Дону», який уразили ЗСУ
Втрати окупантів. З'явилася нова позиція, яка дуже тішить
Сьогодні, 09:27
Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди
Окупанти вбили на Херсонщині шестирічну дитину (фото)
Сьогодні, 09:14

Події в Україні

Чим важливе повернення «вишок Бойка». Роз’яснення ЗСУ
Чим важливе повернення «вишок Бойка». Роз’яснення ЗСУ
СБУ та Військово-морські сили знищили російську систему ППО вартістю $1,2 млрд
СБУ та Військово-морські сили знищили російську систему ППО вартістю $1,2 млрд
Масований обстріл Донеччини та загиблі на Херсонщині: яка ситуація в регіонах
Масований обстріл Донеччини та загиблі на Херсонщині: яка ситуація в регіонах
Як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки – розвідка Британії
Як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки – розвідка Британії
Втрати окупантів. З'явилася нова позиція, яка дуже тішить
Втрати окупантів. З'явилася нова позиція, яка дуже тішить
Окупанти вбили на Херсонщині шестирічну дитину (фото)
Окупанти вбили на Херсонщині шестирічну дитину (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
52K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
39K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
36K
Перекладач Кім Чен Ина курйозно обмовився на зустрічі з Путіним (відео)
14K
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
14K
Дружина загиблого режисера Ониська відмовляється від ордена

Новини

Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Вчора, 19:10
ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Вчора, 17:15

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту