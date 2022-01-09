2222 рік вже наступив? Кияни вражені новим футуристичним трамваєм

Такий транспорт добре видно здалеку у темний час доби

Такий транспорт добре видно здалеку у темний час доби

Кияни у захваті від нового українського трамвая «Татра-Юг»

У Києві на Лівому березі почали курсувати нові низькопідлогові трамваї. Транспорт був зібраний на українському заводі у Дніпрі.

Користувачі соцмереж активно публікують фото та відео випробування нового трамваю «Татра-Юг», адже вони виглядають дуже футуристично, особливо ввечері з підсвіченням. Такий транспорт добре видно здалеку у темний час доби. Люди жартують, що до столиці вже прийшов 2222 рік, з яким киян вітав мер Віталій Кличко.

Зокрема, кияни помітили трамвай на вулиці Празька, де він їхав майбутнім маршрутом на ДВРЗ.

Також користувачі зняли відео випробування трамваю на ДВРЗ.

«Главком» повідомляв, що напередодні Нового року в Києві з’явилися два нові трамваї «Татра-Юг» із загальної партії в двадцять замовлених.

Загалом найближчим часом Київ має отримати 20 трамваїв цієї моделі – їх закупили за кошти кредиту Європейського інвестиційного банку. Ціна – 1,229 млн євро за один вагон без ПДВ.

К1-Т306 – перший повністю низькопідлоговий трамвай цієї компанії. Він має довжину 26 метрів, довгі першу та третю секції, коротку другу. Вагон має шість дверей, всі вони в першій та третій секціях - по двоє широких двостулкових та по одних більш вузьких, одностулкових. У другій секції дверей немає.

Під першою та третьою секціями – низькопідлогові поворотні моторні ходові візки, під другою секцією – низькопідлоговий неповоротний безмоторний візок.

Нагадаємо, нещодавно Київ підписав кредитну угоду на 100 млн євро між столицею та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ця угода дозволить місту отримати кошти на оновлення тролейбусного парку та вагонного парку метрополітену.

До слова, Віталій Кличко гідно вийшов з незручної ситуації, коли, вітаючи українців з Новим роком, обмовився, і привітав одразу з 2222 роком (відео). Він встиг уже замовити календар і зробити підпис: «Завжди дивіться в завтрашній день!»