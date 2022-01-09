На Львівщині перекинувся автобус з туристами

Автобус врізався у відбійник і перекинувся

У ніч на неділю 9 січня на трасі Київ-Чоп поблизу села Дідилів перекинувся автобус з пасажирами. Внаслідок аварії обійшлося без постраждалих.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася уночі на неділю на трасі Київ-Чоп. Водій автобуса MAN не врахував дорожню ситуацію, здійснив наїзд на відбійник та перекинувся на бік.

У момент ДТП в автобусі перебували 17 пасажирів та два водії. На місці працювали три карети швидкої допомоги. Медики оглянули всіх пасажирів та водіїв – госпіталізації ніхто не потребував.

Поліцейські склали на водія протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП (ст. 124 КУпАП), також склали акт обстеження траси.

Станом на ранок автобус ще перебуває у кюветі.

Нагадаємо. днями на Франківщині автомобіль злетів з дороги та опинився на даху будинку.







