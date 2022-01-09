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    На Львівщині перекинувся автобус з туристами

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    Автобус перекинувся на трасі Київ-Чоп біля Дідилова - На Львівщині перекинувся автобус з туристами
    Автобус перекинувся на трасі Київ-Чоп біля Дідилова
    фото: Нацполіція і Varta

    Автобус врізався у відбійник і перекинувся

    У ніч на неділю 9 січня на трасі Київ-Чоп поблизу села Дідилів перекинувся автобус з пасажирами. Внаслідок аварії обійшлося без постраждалих.

    У патрульній поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася уночі на неділю на трасі Київ-Чоп. Водій автобуса MAN не врахував дорожню ситуацію, здійснив наїзд на відбійник та перекинувся на бік.

    У момент ДТП в автобусі перебували 17 пасажирів та два водії. На місці працювали три карети швидкої допомоги. Медики оглянули всіх пасажирів та водіїв – госпіталізації ніхто не потребував.

    Поліцейські склали на водія протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП (ст. 124 КУпАП), також склали акт обстеження траси.

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    На Львівщині перекинувся автобус з туристами
    На Львівщині перекинувся автобус з туристами
    На Львівщині перекинувся автобус з туристами

    Станом на ранок автобус ще перебуває у кюветі.

    Нагадаємо. днями на Франківщині автомобіль злетів з дороги та опинився на даху будинку.

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    Теги: ДТП Львівщина дороги водій аварія MAN
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    На Львівщині перекинувся автобус з туристами