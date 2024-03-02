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Третя штурмова показала, як нищить ворожі танки під Авдіївкою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Третя штурмова показала, як нищить ворожі танки під Авдіївкою
Момент влучання у ворожий танк під Авдіївкою
фото: скриншот відео

Воїни батальйону безпілотних систем продемонстрували успішну бойову роботу

Бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили танк російських окупантів на Авдіївському напрямку. Відео бойової роботи військові показали в Telegram.

У ролику можна бачити вдалу роботу воїнів батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади.

Українські бійці продемонстрували, як спочатку вистежили російський танк у районі Авдіївки, а потім завдали по ньому удару дроном.

Нагадаємо, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що російські загарбники тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки на Донеччині. 

Як повідомлялося, українські військові стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

До слова, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках. 

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Теги: ЗСУ Авдіївка танки фронт ворог

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