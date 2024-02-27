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Влучання в фермерське господарство Харківщини, на Нікопольщині пошкоджений ліцей: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влучання в фермерське господарство Харківщини, на Нікопольщині пошкоджений ліцей: ситуація в регіонах
На Сумщині внаслідок обстрілу зруйновано чотири приватні житлові будинки, пошкоджено гараж
фото: ілюстративне

Рештки ворожого БпЛА пошкодили електролінію в Лубенському район

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина

Сьогодні на території області повітряні сили України знищили ворожий БпЛА. Місце падіння уламків встановлюється. Повідомлень про постраждалих або пошкодження майна не надходило. Дані щодо наслідків уточнюються.

Полтавщина

Вночі рештки ворожого БпЛА пошкодили електролінію в Лубенському районі. Внаслідок цього без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів. Нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання.

Чернігівщина

За добу – 17 обстрілів (70 вибухів). Ворог обстрілював Корюківський, Новгород-Сіверський із мінометів, артилерії, зафіксовано два вибухи від FPV-дронів та скидання боєприпасу із безпілотника. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 296 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Дружбівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Білопільська громада: внаслідок обстрілу один місцевий житель загинув, один – поранений (доставлено до лікарні), зруйновано чотири приватні житлові будинки, пошкоджено гараж, трактор.

Запорізька область

Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів області: минулої доби завдали 259 ударів по 11 населених пунктах. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Приморському поранення отримали чоловіки 69 та 84 років. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

Рашисти здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малинівки, Роботиного та Приморського, 47 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному,  Малій Токмачці й Новоандріївці, а також вгатили 10 авіаснарядами по Оріхову, Левадному, Малій Токмачці та Новоданилівці.

196 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Долинки, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вчора вдень на Нікопольщині через ворожий обстріл постраждав 70-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення та черепно-мозкову травму. Медики надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені 10 приватних будинків і п’ятиповерхівка. Понівечені інфраструктурний об’єкт та соціальний заклад. Зачепило господарську споруду, авто, газогони, лінію електропередач.

Загалом ворог атакував тамтешні території 9 разів. Цілив безпілотниками й артилерією. Прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

У Новомосковському районі працювала ППО. Оборонці з ПвК «Схід» збили ворожий безпілотник. Дві крилаті ракети збили сили ППО ввечері у Криворізькому районі.

Від пізнього вечора і до самого ранку ворог кілька разів обстрілював Нікопольщину. З важкої артилерії бив по районному центру, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Загалом спрямував туди 25 снарядів. Люди не постраждали. Пошкоджений один з ліцеїв. Там вибиті вікна. Понівечені вантажівка та екскаватор.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Синьківка, Великий Бурлук та ін.

У м. Дергачі Харківського району ворог влучив на відкриту територію. Внаслідок обстрілу горіла трава, ліквідовано підручними засобами. Жертв та постраждалих немає.

В с. Довжик Богодухівського району через обстріл пошкоджено ліцей. Частково зруйнована 3-х поверхова будівля школи. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Також відбувся обстріл с. Курилівка Куп’янського району. Влучання в фермерське господарство, внаслідок чого горіло ангарне приміщення та сіно. Без постраждалих.

Луганщина

Окупанти масовано атакують на Куп’янській ділянці фронту, там наші захисники відбили понад 20 штурмів за добу. Водночас ворог залишається доволі активним й на Лиманському напрямку – південніше Невського. У цьому районі – поблизу Тернів – зупинені п’ять спроб росіян просунутися уперед. За добу противник здійснив 139 обстрілів (524 снаряди).

Донеччина

Під вогнем росіян: Красногорівка, Торецьк, с. Нетайлове, с. Костянтинівка, с. Ганнівка, с. Романівка, с. Миколаївка, с. Карлівка, с. Новоселівка Перша. Пошкоджено 15 житлових будинків, два ангари, три цивільних автомобіля. На Донеччині за добу: три поранених.

Миколаївщина

Вчора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора ворог здійснив артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. Без постраждалих.

Одещина

Вчора ввечері армія РФ випустила «шахед», який через Одеську область влетів на територію Молдови, пролетів кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений ППО, повідомили у Силах оборони України.

Херсонщина

За добу противник здійснив 33 обстріли  18 населених пунктів. В Херсоні пошкоджено багатоповерховий та два приватних будинки, адміністративну будівлю, цивільний та три службові автомобілі.

Також ворожих атак зазнали Білозерка, Молодіжне, Нововоронцовка, Понятівка, Львове, Велетенське, Шляхове, Веселе, Томина Балка, Козацьке, Новомиколаївка, Осокорівка, Садове, Дарʼівка, Антонівка, Станіслав, Степанівка.

Через російський обстріл Білозерки постраждав місцевий житель. Чоловік потрапив під ворожий удар у вихідні. Він сам звернувся до лікарні за допомогою. У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Також окупанти вдарили по Новомиколаївці. Травми отримала 36-річна жінка, яка знаходилася на території ферми. Медики надали їй допомогу на місці.

Вночі противник здійснив ворожий обстріл м. Херсон. Внаслідок обстрілу травми отримала 66-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні.

Триває 734-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.

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