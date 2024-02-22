Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ підтвердили удар по полігону військ РФ на лівому березі Херсонщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ підтвердили удар по полігону військ РФ на лівому березі Херсонщини
ЗСУ вдарили поскупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонської області
фото ілюстративне

Унаслідок удару було знищено десятки російських окупантів

Сили оборони України підтвердили удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі «Київ24».

«Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи», – сказала вона.

За її словами, внаслідок удару було знищено десятки російських окупантів.

«Робота була проведена досить результативно, до щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо», – додала речниця.

Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використане для атаки, але наголосила, що Сили оборони «використовують всю наявну зброю та потужність».

До відома,  21 лютого аналітики DeepState опублікували відео удару, як зазначалося, по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонської області.

За даними аналітиків, під удар потрапили 328 дшп, 810 обрмп та 81 сап росіян. Подо-Калинівка розьашована за приблизно 40 км від населеного пункту Кринки, де українські воїни утримують плацдарм.

Теги: Херсонщина ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український дрон аналогічний російському «Ланцету»
ЗСУ застосували на фронті дрони зі штучним інтелектом
Вчора, 10:01
Окупанти використовують нову тактику ракетних ударів – «Південь»
Окупанти використовують нову тактику ракетних ударів – «Південь»
18 лютого, 12:37
Росія вивела у Чорне море споряджений ракетоносій: ЗСУ оцінили загрозу
Росія вивела у Чорне море споряджений ракетоносій: ЗСУ оцінили загрозу
17 лютого, 11:19
Пентагон прокоментував зміни у керівництві ЗСУ
Пентагон зробив нову заяву щодо призначення очільника ЗСУ
9 лютого, 06:54
Окупанти намагалися прорвати оборону наших військових західніше Вербового та Роботиного Запорізької області
Окупанти намагалися покращити тактичне положення на одному з напрямків – Генштаб
7 лютого, 20:12
Окупанти активізували атаки на одному з напрямків: аналіз ISW
Окупанти активізували атаки на одному з напрямків: аналіз ISW
5 лютого, 06:10
Українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії в Чорному морі
Знищення ракетного катера РФ «Івановець»: аналітики оцінили наслідки для окупантів
2 лютого, 09:55
ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в районі Горлівки: аналіз ISW
ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в районі Горлівки: аналіз ISW
31 сiчня, 06:30
Окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України
ЗСУ знищили дев'ять одиниць техніки окупантів на Мар’їнському напрямку – Генштаб
30 сiчня, 20:24

Події в Україні

ЗСУ підтвердили удар по полігону військ РФ на лівому березі Херсонщини
ЗСУ підтвердили удар по полігону військ РФ на лівому березі Херсонщини
У тимчасово окупованому Бердянську вибухнула автівка: деталі
У тимчасово окупованому Бердянську вибухнула автівка: деталі
ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб
ЗСУ стримують противника на кількох напрямках – Генштаб
Українська ППО збила вісім «Шахедів»: деталі нічної атаки росіян
Українська ППО збила вісім «Шахедів»: деталі нічної атаки росіян
Окупаційний губернатор Запорізької області проговорився про депортації українців
Окупаційний губернатор Запорізької області проговорився про депортації українців
Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW
Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
66K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
53K
Блокада кордону: Польща виставила нові умови Україні
32K
Головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян
20K
Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою
18K
«Розбомблений» Таллінн: мешканці столиці Естонії шоковані

Новини

ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Вчора, 16:13
«Метінвест» спрямував на розвиток тактичної медицини майже 15 млн грн
Вчора, 13:58
Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Вчора, 13:09

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua