ЗСУ підтвердили удар по полігону військ РФ на лівому березі Херсонщини

Унаслідок удару було знищено десятки російських окупантів

Сили оборони України підтвердили удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі «Київ24».

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«Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи», – сказала вона.

За її словами, внаслідок удару було знищено десятки російських окупантів.

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«Робота була проведена досить результативно, до щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо», – додала речниця.

Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використане для атаки, але наголосила, що Сили оборони «використовують всю наявну зброю та потужність».

До відома, 21 лютого аналітики DeepState опублікували відео удару, як зазначалося, по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонської області.

За даними аналітиків, під удар потрапили 328 дшп, 810 обрмп та 81 сап росіян. Подо-Калинівка розьашована за приблизно 40 км від населеного пункту Кринки, де українські воїни утримують плацдарм.