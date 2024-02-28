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Окупанти тиснуть біля Авдіївки, щоб позбавити ЗСУ перепочинку: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти тиснуть біля Авдіївки, щоб позбавити ЗСУ перепочинку: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Російські війська намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївк

Російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і, схоже, підтримують відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на те, щоб просунутися якомога далі в районі Авдіївки до того, як українські війська встановлять найдійніші та важкопрохідні оборонні лінії в цьому районі.

Водночас росіяни тимчасово знизили темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки після захоплення цього населеного пункту 17 лютого, але з того часу відновили відносно високі темпи наступу на захід і північний захід від Авдіївки.

Наразі російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки і Тоненького, де українські війська створили оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та відбиття наступних російських наступальних операцій.

Лиховій та командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявили, що станом на 27 лютого українські війська стабілізували свої оборонні рубежі по лінії Тоненьке-Орлівка-Бердичі.

Українські військові спостерігачі охарактеризували українські укріплення на захід від Авдіївки як такі, що «розчаровують» та «є проблемними».

Російські військові блогери стверджували, що українські сили намагаються утримувати оборонні позиції безпосередньо на захід від Авдіївки, і прогнозували, що українські сили зосередяться на оборонній лінії далі на захід, яку українські війська почали будувати в листопаді 2023 р.

Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Силам оборони створити більш згуртовану і важкопрохідну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

«Захоплення Авдіївки дозволило російським військам натиснути на позиції, які українські війська утримували протягом коротшого періоду, ніж українські позиції в Авдіївці або далі на захід, і російські війська, ймовірно, підтримують високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість», – йдеться у звіті.

Експерти зазначають, що росіяни можуть захопити населені пункти на захід і північний захід від Авдіївки протягом найближчих тижнів, але рельєф місцевості і водні об'єкти на захід від Авдіївки, особливо водойма, що пролягає між Бердичами і Семенівкою-Орлівкою, ймовірно, сповільнять і без того відносно повільний темп російського просування в цьому районі.

На думку аналітиків, ця проблематична місцевість, ймовірно, обмежить подальші тактичні переваги росіян і дозволить українським військам зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, сприятимуть кінцевій кульмінації нинішніх російських наступальних зусиль у цьому районі, принаймні доти, доки росіяни не посилять свої атакуючі елементи.

Раніше повідомлялося, що українські підрозділи здійснили відхід від сіл Сєверне та Степове, що під Авдіївкою на Донеччині. 

Також Сили оборони ухвалили рішення відійти із позиції «Зеніт» на околиці Авдіївки.

Нагадаємо, українські військові здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване на відстані 6 км від Авдіївки. Такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.

Теги: окупанти ЗСУ військові Авдіївка

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