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Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки
фото з відкритих джерел

Окупанти змінили тактику бойових дій, оскільки «не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові»

Російські загарбники тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки на Донеччині. Про це сказав заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Жорін підкреслив, що з моменту передислокації на цей напрямок воїни 3 ОШБр знаходяться постійно у боях. За його словами, окупанти змінили тактику бойових дій, оскільки «не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові».

«Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія росіян залишається: величезна кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією та технікою. Для нашої бригади, з моменту, як нас завели на цей напрямок, мало що змінилося − ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або проводимо власні контратаки», − зазначив Жорін.

Нагадаємо, українські військові стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

Зокрема, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках. 

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Теги: окупанти ЗСУ війна Авдіївка Олександр Сирський

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