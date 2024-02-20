50 тисяч окупантів на Запорізькому напрямку: ЗСУ оцінили загрозу

50 тис. солдатів у Запорізькій області не становлять такої загрози, як в Авдіївці

Росія масово нарощує кількість військ на Запорізькому напрямку

Окупанти нібито зосередили на Запорізькому напрямку близько 50 тис. солдатів. Однак вони не становлять такої загрози, як в Авдіївці. Про це сказав начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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«Ці кілька десятків тисяч людей з окупаційної армії не чинять такого тиску, як в Авдіївці, тому що це інші обставини та умови. Запорізький напрямок має значну протяжність, і противник розподіляє всю цю кількість уздовж цієї лінії своєї фортифікації», – прокоментував Лиховій.

За його словами, якщо росіяни вирішать забрати свої сили з флангів, то українські захисники можуть цим скористатися і зайти туди.

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Нагадаємо, видання CNN повідомило, що окупанти масово нарощують присутність на півдні України. На Запорізькому напрямку вони нібито зосередили угрупування в 50 тис.

«Це відбувається в той момент, коли російські війська намагаються посилити свою перевагу на східному фронті після того, як підняли свій прапор у кількох частинах Авдіївки Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Аналітики, з якими спілкувалися журналісти, не очікують негайного наступу Росії на ці лінії, оскільки війська перегрупуються, але вважають, що окупанти можуть взяти деякі віддалені села.

Як повідомлялося, нещодавно російські окупаційні війська почали наступальні операції та намагаються скористатися двома вікнами можливостей – майбутньою весняною відлигою та проблемами надання західної допомоги Україні. Проте це не дасть ворогу суттєвих оперативних переваг або виконати швидкий маневр на великих територіях.

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До слова, наступ росіян розділився на п'ять основних напрямків після «захоплення» Авдіївки на Донеччині.