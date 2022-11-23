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Було вбито військового, який відповідав за дрони та ракетну програму Ірану

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Було вбито військового, який відповідав за дрони та ракетну програму Ірану
Дауд Джафарі на прийомі в аятоли Сеєд Алі Хосейні Хаменеї
фото з відкритих джерел

Тегеран звинувачує у вбивстві спецслужби Ізраїлю

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в Сирії було вбито високопоставленого офіцера «аерокосмічного командування КВІР». Це був Дауд Джафарі, нагороджений у 2016 році за участь в операції із захоплення американських моряків у Перській затоці. Тоді він був у чині полковника КВІР.

Як повідомляє ізраїльський портал Newsru.co.il, відповідальність за його ліквідацію Іран поклав на Ізраїль.

Згідно повідомлення, офіцер перебував у Сирії як військовий радник. Він загинув, коли було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у його автомобіль. «Сіоністи відповідатимуть за цей злочин», – обіцяють представники Корпусу вартових.

Зазначимо, що у веденні аерокосмічних військ КСІР знаходяться як безпілотні літальні апарати, так і ракетні війська Корпусу.

Нагадаємо, Росія майже вичерпала свої запаси дронів іранського виробництва, а їхнє використання проти інфраструктури в Україні мало обмежений успіх. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Теги: автомобіль злочин Ізраїль Іран

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