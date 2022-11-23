Скільки ракет і дронів сьогодні збили ЗСУ: дані Повітряних сил

Сьогодні рашисти випустили по Україні десятки ракет типу Х-101/Х-555 та «Калібр»

Українські системи протиповітряної оборони збили 51 із 70 ворожих ракет. Також збито п’ять безпілотників. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря», – йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначається, було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр». 51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу «Ланцет».

«Повітряні сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, знищуючи ворожі повітряні цілі по всій території України, на всіх напрямках», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко раніше повідомив, що сьогодні, 23 листопада, Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

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