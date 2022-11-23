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Скільки ракет і дронів сьогодні збили ЗСУ: дані Повітряних сил

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки ракет і дронів сьогодні збили ЗСУ: дані Повітряних сил

Сьогодні рашисти випустили по Україні десятки ракет типу Х-101/Х-555 та «Калібр»

Українські системи протиповітряної оборони збили 51 із 70 ворожих ракет. Також збито п’ять безпілотників. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря», – йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначається, було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр». 51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу «Ланцет».

Скільки ракет і дронів сьогодні збили ЗСУ: дані Повітряних сил фото 1

«Повітряні сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, знищуючи ворожі повітряні цілі по всій території України, на всіх напрямках», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко раніше повідомив, що сьогодні, 23 листопада, Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

Троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них – 17-річна дівчина

Теги: ЗСУ війна ракета

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