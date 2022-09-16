«Цілились у мій кабінет». Переляканий зрадник Стремоусов записав звернення

Кирило Стремоусов заявив, що ракета прилетіла прямо в його кабінет

Колаборант Кирило Стремоусов розповів про сьогоднішній удар ЗСУ по Херсону

Українські військові сьогодні завдали удару по будівлі Херсонської обласної адміністрації. Заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, ракета прилетіла в його кабінет. Відповідне відео зрадник оприлюднив на своєму Telegram-каналі.

«Як то кажуть, живемо в борг. Сьогодні був завданий удар американською системою Himars безпосередньо по Херсонській військово-цивільній адміністрації, якщо точніше – прямо по моєму кабінету», – сказав він.

Стремоусов зазначив, що ціллю удару були збори представників окупаційних адміністрацій на захопленій росіянками території Херсонщини, які відбувалися у цей день у будівлі Херсонської ОДА.

«Цілились безпосередньо по зборах муніципальних органів, «звільненої» (окупованої росіянами – «Главком») території Херсонської області. Також ціллю американських ракет був безпосередньо в.о глави військово-цивільної адміністрації Сергій Єлісеєв», – сказав він.

Зрадник заявив, що усі «високопосадовці» окупантів живі, водночас визнав, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

На відео помітна дещо «смикана поведінка» колаборанта – він має знервований вигляд, активно крутить головою.

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. За даними російських пропагандистських ЗМІ, по будівлі Херсонської ОДА прилетіло щонайменше п'ять ракет.

Згодом стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні унаслідок вибуху загинув водій так званої «міністерки соцполітики» окупаційної адміністрації Алли Бархатнової.

До слова, ЗСУ сьогодні завдали удару і по окупованому Луганську. Унаслідок вибуху у центрі тимчасово окупованого Луганська ліквідовано фейкового «генпрокурора ЛНР» Сергія Горенка.

Згодом стало відомо, що унаслідок вибуху у так званій будівлі генпрокуратури у тимчасово окупованому Луганську загинула заступниця генпрокурора «ЛНР» Катерина Стегленко.

Як відомо, триває 205 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.