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Вибухи у будівлі суду окупованого Херсона: поранена місцева колаборантка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у будівлі суду окупованого Херсона: поранена місцева колаборантка
Алла Бархатнова зрадила Україну ще з початку війни
фото з відкритих джерел

Водій Бархатнової загинув внаслідок вибуху

У тимчасово окупованому Херсоні сьогодні пролунали вибухи біля будівлі апеляційного суду. Унаслідок вибуху поранення отримала так звана «начальниця «департаменту праці» окупаційної адміністрації. Про це пише місцеве видання «Мост».

Згідно з даними видання, йдеться про Аллу Бархатнову. Жінка стала колабораціоністкою ще з початку війни на території Донбасу. Ще тоді Бархатнова допомагала окупантам організувати «референдум» у Дружківці.

Після цього Бархатнова отримала роботу в так званому «міністерстві праці й соціальної політики» «ДНР». Через деякий час вона обралась до фейкового парламенту терористичної «республіки».

Водій Бархатнової загинув внаслідок вибуху, як стверджують російські ЗМІ.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 16 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Нагадаємо, унаслідок вибуху у центрі тимчасово окупованого Луганська ліквідовано фейкового «генпрокурора ЛНР» Сергія Горенка.

Згодом стало відомо, що унаслідок вибуху у так званій будівлі генпрокуратури у тимчасово окупованому Луганську загинула заступниця генпрокурора «ЛНР» Катерина Стегленко. 

Теги: жінка поранення референдум Херсонщина вибух

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