Вибух в окупованому Луганську: загинув «генпрокурор» колаборантів
Наразі район навколо будівлі оточений
Унаслідок вибуху у центрі тимчасово окупованого Луганська ліквідовано фейкового «генпрокурора ЛНР» Сергія Горенка. Про це повідомляють місцеві пропагандистські ЗМІ.
Сьогодні у центрі окупованого Луганська пролунав потужний вибух у так званій «генпрокуратурі ЛНР». Інцидент стався в кабінеті самопроголошеного «прокурора». Пропагандистські медіа підтвердили смерть «генпрокурора» колаборантів Сергія Горенка.
Наразі район навколо будівлі оточений. Тим часом у соцмережах поширюються ролики з місця подій.
Нагадаємо, так звана народна міліція Луганської народної республіки» (НМ ЛНР) визнала, що ЗСУ активно відвойовують окуповані території і лінія фронту дуже близько підійшла до кордонів «ЛНР». Про це в ефірі «Росія 1» заявив офіцер-колаборант Андрій Марочко
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