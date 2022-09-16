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Вибух в окупованому Луганську: загинув «генпрокурор» колаборантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух в окупованому Луганську: загинув «генпрокурор» колаборантів
Українські спецслужби ліквідацію колаборанта наразі не коментували
фото з відкритих джерел

Наразі район навколо будівлі оточений

Унаслідок вибуху у центрі тимчасово окупованого Луганська ліквідовано фейкового «генпрокурора ЛНР» Сергія Горенка. Про це повідомляють місцеві пропагандистські ЗМІ.

Сьогодні у центрі окупованого Луганська пролунав потужний вибух у так званій «генпрокуратурі ЛНР». Інцидент стався в кабінеті самопроголошеного «прокурора». Пропагандистські медіа підтвердили смерть «генпрокурора» колаборантів Сергія Горенка.

Наразі район навколо будівлі оточений. Тим часом у соцмережах поширюються ролики з місця подій.

Нагадаємо, так звана народна міліція Луганської народної республіки» (НМ ЛНР) визнала, що ЗСУ активно відвойовують окуповані території і лінія фронту дуже близько підійшла до кордонів «ЛНР». Про це в ефірі «Росія 1» заявив офіцер-колаборант Андрій Марочко

Теги: вибух Генпрокурор смерть пропагандист

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