Вибух в окупованому Луганську: загинув «генпрокурор» колаборантів

Наразі район навколо будівлі оточений

Унаслідок вибуху у центрі тимчасово окупованого Луганська ліквідовано фейкового «генпрокурора ЛНР» Сергія Горенка. Про це повідомляють місцеві пропагандистські ЗМІ.

Сьогодні у центрі окупованого Луганська пролунав потужний вибух у так званій «генпрокуратурі ЛНР». Інцидент стався в кабінеті самопроголошеного «прокурора». Пропагандистські медіа підтвердили смерть «генпрокурора» колаборантів Сергія Горенка.

Наразі район навколо будівлі оточений. Тим часом у соцмережах поширюються ролики з місця подій.

Нагадаємо, так звана народна міліція Луганської народної республіки» (НМ ЛНР) визнала, що ЗСУ активно відвойовують окуповані території і лінія фронту дуже близько підійшла до кордонів «ЛНР». Про це в ефірі «Росія 1» заявив офіцер-колаборант Андрій Марочко