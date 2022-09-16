Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 16 вересня

Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району

Загальна ситуація на лінії зіткнення без змін – тривають позиційні бої

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Сьогодні зранку по території Краснопільської громади прилетіло чотири міни зі сторони Росії. За попередньою інформацією, – без жертв та руйнувань.

За минулу добу ворог обстрілював Великописарівську, Білопільську, Краснопільську, Шалигинську та Середино-Будську громади.

Дніпропетровщина

Цієї ночі росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. По Нікопольському били 5 разів з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополі поранена жінка, медики надали допомогу – лікується удома. У місті пошкоджені 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді пошкоджені 3 багатоповерхівки, магазин та автівка. Люди не постраждали.

У Марганецькій громаді Нікопольського району та Зеленодольській громаді Криворізького району теж без постраждалих.

Харківщина

Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. В Слобідському районі Харкова ракета влучила в землю поряд з житловим будинком. Частково пошкоджений будинок, зруйновано 5 гаражів, згоріло авто. Легкі ушкодження отримали четверо людей, в тому числі двоє дітей п’яти та 17 років. В Київському районі ракета влучила в одноповерхову нежитлову будівлю. На щастя, без втрат.

В смт Золочів вночі дві ракети окупантів влучили в асфальт неподалік закладу освіти. В будівлі вибито вікна. Попередньо – без втрат.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Харківщини в Харківському, Куп'янському та Ізюмському районах. Зруйновані житлові будинки, є постраждалі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років. Ще одну людину поранено в Ізюмському районі, одну – в Харківському.

Луганщина

Загальна ситуація на лінії зіткнення без змін – тривають позиційні бої. За ніч: три мінометних та 9 артобстрілів. Двічі окупанти застосовували РСЗВ та танки. Через масові втрати окупантів після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ, зокрема ефективних високоточних ударів в районі Перевальська, трупи російських солдатів вивозять у переповнених вантажівках.

Донеччина

Вночі росіяни обстрілювали населені пункти на лінії фронту у Покровському та Бахмутському районах.

Серед ночі завдали удару зі Смерчів та ЗРК С-300 по Селидовому – відомо про одного загиблого та 5 поранених. Ракетами пошкоджено 32 п’ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок. У Мар’їнській громаді під артобстріли потрапили Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка – повідомлень про постраждалих та руйнування не надходило. В Авдіївці – знову масований артобстріл центру міста під ранок. За попередньою інформацією, без жертв.

У Бахмутському районі вночі обійшлося без жертв, але є руйнування. Незадовго до півночі обстрілу зазнав Торецьк – снаряд влучив у пустир, але вибухом пошкоджено вікна та покрівлю прилеглих будівель. Також на території громади гучно було у Північному. У Парасковіївці Соледарської громади росіяни за ніч зруйнували 1 будинок, ще 5 – пошкодили.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває. За добу на Донеччині 5 загиблих, 6 поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі було обстріляно смт Березнегувате, внаслідок чого частково зруйноване складське приміщення фермерського господарства. Також через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. Постраждалих немає. Населені пункти Березнегуватської громади залишаються під постійним вогнем. Так, за минулу добу були обстріли у с. Мурахівка, також обстрілів зазнала станція Березнегувате, с.Червоний Яр.

Протягом минулої доби тривали періодичні обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною. Тривають позиційні бої, Сили оборони продовжують покращувати тактичне положення та закріплюватися на звільнених територіях. Ворог намагався провести штурм в напрямку з Архангельського на Іванівку. Успіху не мав, із втратами відступив.

Протягом ночі ракетно-артилерійські підрозділи виконали 140 вогневих завдань. В тому числі по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога. Під щільним вогневим контролем перебуває Каховський міст. Окупанти не мають жодної можливості ним користуватися.

Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.