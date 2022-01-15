На скільки підвищили пенсії суддям та простим українцям: оприлюднено цифри

Середня пенсія в Україні з урахуванням виплат усім категоріям зросла до 3991 грн

В Україні з січня 2021-го до січня 2022-го середня пенсія судді злетіла з 67, 9 тис. до 90,8 тис. грн, або на 22,8 тис. грн. Водночас, простим українцям, які отримують виплати за віком, пенсію підвищили за рік із 3538 до 3944 грн.

Це випливає із опублікованих даних Пенсійного фонду України. Слід зазначити, що середня пенсія (з урахуванням виплат усім категоріям) зросла до 3991 грн. Однак, якщо враховувати лише тих пенсіонерів, які отримують виплати за загальним правилом, ця цифра буде нижчою.

Як змінювалися пенсії

Також важливо зазначити, що судді в Україні одержують пенсії за особливим законом. Якщо звичайний українець у кращому разі за кожен відпрацьований рік отримує 1% розрахункового заробітку (а його розмір значно нижчий від реального), то служитель Феміди може розраховувати на 80% від зарплати того, хто зараз працює на його посаді.

Інші ж українці можуть розраховувати на пенсію, розмір якої не перевищує 10 мінімальних виплат. Але й на такі гроші не варто розраховувати. Для цього за умови наявності 35 років стажу потрібно мати білу зарплату, яка приблизно в сім разів вища за середню по країні.

Найвищі пенсії в Україні традиційно отримують мешканці столиці (там же найвищі середні зарплати) – 5,4 тис. грн. Середня пенсія у Чернівецькій області становить лише 3,2 тис. грн.

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2022 року пенсії понад 10 тис. грн. отримували 511 тис. українців, або 4,7% від загальної кількості пенсіонерів.

Загальна кількість пенсіонерів на початок поточного року становила 10,841 млн осіб. За даними ПФУ майже 50% українців отримують пенсії менші за 3 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що перерахунок пенсій у 2022 році проведуть у 12 етапів. А вже з 1 січня додаткові виплати отримають інваліди-чорнобильці та жінки 1962 року народження.

Також нещодавно Міністерство фінансів оновило перелік банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та зарплат працівникам бюджетних установ.

За даними Мінфіну, до оновленого списку порівняно з переліком на 1 вересня доданий «РВС Банк».

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