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    Росія назвала умову нарощення поставок газу до Європи

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    Газові сховища Європи спорожніли майже на половину - Росія назвала умову нарощення поставок газу до Європи
    Газові сховища Європи спорожніли майже на половину
    фото з відкритих джерел

    Віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що Москва готова поставляти більше газу у Європу

    Російська Федерація може наростити поставки газу до Європи. Але для цього сторонам треба укласти довгострокові контракти. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    За словами російського віце-прем'єра Олександра Новака, Москва готова поставляти більше газу до Європи, але має бути зрозуміла збутова політика, оскільки інвестиції у видобуток вимагають час, щоб окупитися.

    «Тому ми завжди виступали за те, щоб довгострокові контракти в першу чергу були тією системою енергобезпеки споживачів, які використовують такі енергоносії», – зазначив він.

    Напередодні в «Газпромі» заявили, що з підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі було вибрано вже понад половину запасів палива.

    У компанії вказали, що запаси блакитного палива у європейських ПСГ знаходяться на мінімальних для цього сезону рівнях за багаторічну історію спостережень.

    Раніше ціна на газ у Європі вперше в історії злетіла вище за $2000 за 1 тис. куб. м.

    Напередодні повідомлялося, що США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.

    Зазначимо, Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ.

    Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

    Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

    Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

    Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.

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    Теги: Росія ЗМІ газ Путін Європа ціни політика
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    Росія назвала умову нарощення поставок газу до Європи