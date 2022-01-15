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    Під час сходження на Говерлу загинув турист

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    Із снігового полону туристів визволяли рятувальники - Під час сходження на Говерлу загинув турист
    Із снігового полону туристів визволяли рятувальники
    фото: ДСНС України

    Ще двоє мандрівників травмовані, їм надають допомогу рятувальники

    Під час сходження на Говерлу загинув турист, ще двоє – отримали травми різного ступеня важкості. Про це повідомляє ДСНС України. Трагедія трапилася сьогодні, 15 січня.

    Станом на 13:30, туриста з пошкодженою ногою рятувальники спускають з гори, водночас допомога прямує ще до однієї потерпілої особи.

    До загиблого вирушили працівники Нацполіції для проведення слідчих дій.

    Для пошуково-рятувальних робіт залучали мобільно-оперативну групу Головного управлення ДСНС в Івано-Франківській області, пошуково-рятувальні відділення поста Заросляк, смт Ворохта, смт Верховина, міст Яремче та Івано-Франківськ. Всього 28 осіб та 5 одиниць техніки.

    Як відомо, в Україні на 14-15 січня оголосили штормове попередження – очікували на сильні пориви вітру та ожеледицю.

    Раніше рятувальники допомогли туристці, яка травмувалася під час спуску з Говерли, постраждалій надали медичну допомогу.

    Також раніше на Закарпатті відшукали чоловіка, який ще 11 вересня пішов по гриби та заблукав.

    Зазначається, що 15 вересня рятувальники отримали прохання про допомогу в пошуках 70-річного мешканця села Хустець Хустського району, який 11 вересня пішов по гриби та не повернувся.

    Зазначимо, грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим.

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    Теги: трагедія ДСНС рятувальники Івано-Франківськ міст час Верховина
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    Під час сходження на Говерлу загинув турист