Під час сходження на Говерлу загинув турист
Ще двоє мандрівників травмовані, їм надають допомогу рятувальники
Під час сходження на Говерлу загинув турист, ще двоє – отримали травми різного ступеня важкості. Про це повідомляє ДСНС України. Трагедія трапилася сьогодні, 15 січня.
Станом на 13:30, туриста з пошкодженою ногою рятувальники спускають з гори, водночас допомога прямує ще до однієї потерпілої особи.
До загиблого вирушили працівники Нацполіції для проведення слідчих дій.
Для пошуково-рятувальних робіт залучали мобільно-оперативну групу Головного управлення ДСНС в Івано-Франківській області, пошуково-рятувальні відділення поста Заросляк, смт Ворохта, смт Верховина, міст Яремче та Івано-Франківськ. Всього 28 осіб та 5 одиниць техніки.
Як відомо, в Україні на 14-15 січня оголосили штормове попередження – очікували на сильні пориви вітру та ожеледицю.
Раніше рятувальники допомогли туристці, яка травмувалася під час спуску з Говерли, постраждалій надали медичну допомогу.
Також раніше на Закарпатті відшукали чоловіка, який ще 11 вересня пішов по гриби та заблукав.
Зазначається, що 15 вересня рятувальники отримали прохання про допомогу в пошуках 70-річного мешканця села Хустець Хустського району, який 11 вересня пішов по гриби та не повернувся.
Зазначимо, грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим.