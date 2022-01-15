Ще двоє мандрівників травмовані, їм надають допомогу рятувальники

Під час сходження на Говерлу загинув турист, ще двоє – отримали травми різного ступеня важкості. Про це повідомляє ДСНС України. Трагедія трапилася сьогодні, 15 січня.

Станом на 13:30, туриста з пошкодженою ногою рятувальники спускають з гори, водночас допомога прямує ще до однієї потерпілої особи.

До загиблого вирушили працівники Нацполіції для проведення слідчих дій.

Для пошуково-рятувальних робіт залучали мобільно-оперативну групу Головного управлення ДСНС в Івано-Франківській області, пошуково-рятувальні відділення поста Заросляк, смт Ворохта, смт Верховина, міст Яремче та Івано-Франківськ. Всього 28 осіб та 5 одиниць техніки.

Як відомо, в Україні на 14-15 січня оголосили штормове попередження – очікували на сильні пориви вітру та ожеледицю.

Раніше рятувальники допомогли туристці, яка травмувалася під час спуску з Говерли, постраждалій надали медичну допомогу.

Також раніше на Закарпатті відшукали чоловіка, який ще 11 вересня пішов по гриби та заблукав.

Зазначається, що 15 вересня рятувальники отримали прохання про допомогу в пошуках 70-річного мешканця села Хустець Хустського району, який 11 вересня пішов по гриби та не повернувся.

Зазначимо, грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим.

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