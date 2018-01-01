У 2014-му році представники Партії регіонів в Донецьку співпрацювали з окупантами, - ультрас «Шахтаря»

Овчаренко переконаний, що окупацію Донецька можна було зупинити ще чотири роки тому

Ультрас ФК «Шахтар» Донецьк Віталій Овчаренко, один з ініціаторів ухвалення законопроекту «Про захист української державності від проявів колабораціонізму», щиро переконаний, що у 2014 році в Донецьку була можливість зупинити окупацію, якби представники Партії регіонів не співпрацювали з окупантами. Таку думку він висловив у



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Фото з відкритих джерел Захоплена Донецька облдержадміністрація у 2014 році

Овчаренко переконаний, що окупацію Донецька можна було зупинити ще чотири роки тому

Ультрас ФК «Шахтар» Донецьк Віталій Овчаренко, один з ініціаторів ухвалення законопроекту «Про захист української державності від проявів колабораціонізму», щиро переконаний, що у 2014 році в Донецьку була можливість зупинити окупацію, якби представники Партії регіонів не співпрацювали з окупантами. Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому».

«Ще до того моменту, коли Гіркін з колоною російських диверсантів тільки заїжджав у місто, можна було б все закінчити: розігнати той протест (біля Донецької ОДА – «Главком»), змести ті барикади біля облдержадміністрації. Упевнений, що 90% тих, хто був на барикадах, розбіглися б. Решту фанатиків проросійських можна було б просто заарештувати», — говорить Овчаренко.

«Чому я так впевнено кажу, — пояснює хлопець, — бо мої знайомі з «Дніпра-1» навіть в серпні 2014 року заїжджали на околиці Донецька і лякали місцевих колаборантів, сепарів тим, що от-от зайде українська армія. Але, на жаль, далеко не ідеальний стан українського війська не дозволяв це зробити…»

На питання, хто давав команду силовикам 23 січня 2014-го року хапати активістів під час проукраїнського мітингу в Донецьку, Овчаренко відповідає, що, за його інформацією, команду давало обласне керівництво.

«Нещодавно у ЗМІ пройшла інформація, що прокуратура закрила кримінальне провадження щодо тодішнього глави Донецької ОДА Андрія Шишацького, підозрюваного у сприянні «ДНР». Але ми знаємо, що співпрацювали з окупантами представники Партії регіонів на місцях, керівники обласної організації партії», — говорить Овчаренко.

Щодо ролі тодішнього міського голови Лук'янченка хлопець зазначає, що мер, по суті, просто спостерігав за цим побиттям активних проукраїнських громадян.» Але всі знали, звідки приїздять «тітушки», всі знали, де їх набирають. А силовики, міська і обласна влада просто спостерігали. Тобто позиція міського голови полягала у тому, щоби не втручатися. Але якщо ти дійсно нормальний мер, поважаєш своїх мешканців, то просто повинен був втрутитися», — резюмував Овчаренко.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Ультрас Віталій Овчаренко: «Шахтар» - це символ Донбасу. А від символів у критичні часи завжди вимагають чіткої позиції.