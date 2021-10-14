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    Події в Україні

    У аеропорту поліція прямо з літака забрала пасажира, який скандалив через маску (відео)

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    Дебошир буде відповідати за свій вчинок - У аеропорту поліція прямо з літака забрала пасажира, який скандалив через маску (відео)
    Дебошир буде відповідати за свій вчинок
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік кричав та чіплявся до членів екіпажу та пасажирів

    На борту літака сполученням Ларнака – Київ чоловік чіплявся до бортпровідників та інших пасажирів через маску, яку треба одягати в салоні повітряного судна. Він кричав та матюкався. Про це повідомили у Telegram-каналі «Київ оперативний».

    «Почалося все з того, що йому сказали, що необхідно одягнути маску. Увесь час у повітрі чоловік не міг заспокоїтися і на хвилину. По прильоту у Київ його заарештували правоохоронці. Відпочив. Тепер, скоріше за все, жодна авіакомпанія його ніколи не візьме», – йдеться в повідомленні.

    На відео чути ненормативні вислови, якими пасажир намагався аргументувати відмову вдягати маску. Також він говорив про зламаний ніс і неможливість дихати. Коли до салону зайшла поліція, люди зустріли її оплесками.

    Нагадаємо, угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск у жовтні ряду нових рейсів, які з'єднають п’ять українських міст з країнами Європи.

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    Теги: Київ літак поліція чоловік
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    У аеропорту поліція прямо з літака забрала пасажира, який скандалив через маску (відео)