У аеропорту поліція прямо з літака забрала пасажира, який скандалив через маску (відео)

Чоловік кричав та чіплявся до членів екіпажу та пасажирів

На борту літака сполученням Ларнака – Київ чоловік чіплявся до бортпровідників та інших пасажирів через маску, яку треба одягати в салоні повітряного судна. Він кричав та матюкався. Про це повідомили у Telegram-каналі «Київ оперативний».

«Почалося все з того, що йому сказали, що необхідно одягнути маску. Увесь час у повітрі чоловік не міг заспокоїтися і на хвилину. По прильоту у Київ його заарештували правоохоронці. Відпочив. Тепер, скоріше за все, жодна авіакомпанія його ніколи не візьме», – йдеться в повідомленні.

На відео чути ненормативні вислови, якими пасажир намагався аргументувати відмову вдягати маску. Також він говорив про зламаний ніс і неможливість дихати. Коли до салону зайшла поліція, люди зустріли її оплесками.

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