«Відкрите небо» в дії: WizzAir готує масштабне розширення діяльності в Україні

Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір

Угорський лоукостер Wizz Air може розширити свою діяльність на території України. Про це буде оголошено 13 жовтня під час пресконференції, пише Центр транспортних стратегій.

Завтра відбудеться пресконференція авіакомпанії Wizz Air, на якій оголосять про масштабне розширення діяльності в України. Ймовірно, що в заході візьме участь президент компанії Роберт Кері.

«Під час пресконференції будуть оголошені деталі цього масштабного розширення діяльності», – пише пресслужба Wizz Air.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС означає, що в Україні діятимуть норми Євросоюзу та очікується збільшення кількості маршрутів.

До слова, напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.



