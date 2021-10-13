Wizz Air заявив про запуск нових авіарейсів до Європи

Wizz Air з 16 грудня почне літати за новими маршрутами

Деякі рейси почнуть вже літати із середини грудня

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск у жовтні ряду нових рейсів, які з'єднають п’ять українських міст з країнами Європи.

Так деякі рейси почнуть вже літати із середини грудня, наприклад у Париж. Деякі весною чи влітку 2022 року.

З Києва можна буде полетіти в: Базель, Ніццу, Париж, Бове, Ханья, Ейндховен, Порто, Аліканте, Барселону, Мадрид, Пальму, Мелага, Шарлеруа.

З Харкова будуть літати рейси в Пардубіце та Салонікі.

Зі Львова до Шарлеруа, Ніцци, Парижу, Афін, Салонікі, Барселони, Ейндховена та Мадрида.

З Одеси напряму можна буде потрапити до Пардубіци, Афін та у Лутон.

У списку опинилися і нові напрямки з України. Так, вже 28–30 жовтня у Wizz Air з'являться рейси з Гданська і Вроцлава до Харкова і зі Львова – у Вільнюс і Братиславу.

Як раніше повідомлялося, угорський лоукостер Wizz Air може розширити свою діяльність на території України.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС означає, що в Україні діятимуть норми Євросоюзу та очікується збільшення кількості маршрутів.

До слова, напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.

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