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    Wizz Air заявив про запуск нових авіарейсів до Європи

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    Wizz Air з 16 грудня почне літати за новими маршрутами - Wizz Air заявив про запуск нових авіарейсів до Європи
    Wizz Air з 16 грудня почне літати за новими маршрутами
    фото з відкритих джерел

    Деякі рейси почнуть вже літати із середини грудня

    Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск у жовтні ряду нових рейсів, які з'єднають п’ять українських міст з країнами Європи.

    Так деякі рейси почнуть вже літати із середини грудня, наприклад у Париж. Деякі весною чи влітку 2022 року.

    З Києва можна буде полетіти в: Базель, Ніццу, Париж, Бове, Ханья, Ейндховен, Порто, Аліканте, Барселону, Мадрид, Пальму, Мелага, Шарлеруа.

    З Харкова будуть літати рейси в Пардубіце та Салонікі.

    Зі Львова до Шарлеруа, Ніцци, Парижу, Афін, Салонікі, Барселони, Ейндховена та Мадрида.

    З Одеси напряму можна буде потрапити до Пардубіци, Афін та у Лутон.

    У списку опинилися і нові напрямки з України. Так, вже 28–30 жовтня у Wizz Air з'являться рейси з Гданська і Вроцлава до Харкова і зі Львова – у Вільнюс і Братиславу.

    Як раніше повідомлялося, угорський лоукостер Wizz Air може розширити свою діяльність на території України.

    Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

    Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС означає, що в Україні діятимуть норми Євросоюзу та очікується збільшення кількості маршрутів.

    До слова, напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.

    Читайте також: Навіщо Україні угода з ЄС про «відкрите небо»: пояснення Кабміну

    Теги: ЄС Париж літак Wizz Air Україна Денис Шмигаль
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    Wizz Air заявив про запуск нових авіарейсів до Європи