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Під Бахмутом прикордонники зайняли опорний пункт окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Під Бахмутом прикордонники зайняли опорний пункт окупантів
фото: ДПСУ

Втрати ворога – 42 окупантів

Під Бахмутом Донецької області наші прикордонники захопили ворожі позиції.  Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Декілька груп військовослужбовців Луганського загону з флангів успішно атакували ворожий опорний пункт. Раптовим нападом підрозділ російських військ відкинули. Упродовж ночі загарбники намагались повернути втрачені позиції, але щоразу отримували вогневе ураження та втікали», – розповіли прикордонники.

Загалом у ближньому бою українські захисники знищили 18 окупантів, ще 24 – поранили.

Нагадаємо, у Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат. 

Бахмут залишається під контролем українських воїнів, але інтенсивність боїв не знизилася.

Також Росія намагається захопити Бахмут та Соледар, аби досягти якихось успіхів на фронті після низки поразок.

Теги: прикордонники Донеччина

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