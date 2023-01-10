Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення РФ Бахмута

Обидві сторони можуть використати соляні шахти поблизу Бахмута для проникнення в тил ворога

Попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи зможе оточити місто найближчим часом. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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«За останні чотири дні російські війська та сили групи «Вагнера» здійснили тактичне просування до Соледару і, ймовірно, встановили контроль над більшою частиною міста. Даний населений пункт знаходиться за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною найближчою оперативною метою Росії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти хочуть спробувати охопити Бахмут з півночі.

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«Частина бойових дій зосереджена на під’їздах до 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що пролягають під територією району. Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тилу», – зазначають в розвідці.

Проте експерти вважають, що незважаючи на посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи охопить місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну глибинну оборону та контролюють шляхи постачання.

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.