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    У Бельгії загинула молода оперна співачка з України

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    Елла переїхала до Бельгії у 2017 році - У Бельгії загинула молода оперна співачка з України
    Елла переїхала до Бельгії у 2017 році
    фото Елла Петніченко/Іnstagram

    Напередодні трагедії дівчина пройшла відбір на престижний конкурс Viñas у Парижі

    У Бельгії за трагічних обставин загинула 28-річна українка Елла Петніченко. Про це повідомили на сторінці Королівської консерваторії міста Льєж на Facebook. Саме в цій консерваторії навчалася дівчина.

    «Шановні колеги, дорогі студенти, дорогі друзі. З великим сумом ми дізналися сьогодні про трагічну смерть міс Елли Петніченко, блискучої співаючої студентки. У цей трагічний момент всі наші думки з її рідними та близькими людьми, яким ми приносимо найглибші співчуття. Генеральний директор Гвідо Джардон», – ідеться в повідомленні.

    Інцидент стався ввечері 2 листопада в місті Льєж. Вона переходила дорогу біля зупинки, та її збив трамвай.

    Дівчина була родом з Сіверська Донецької області. Вона закінчила Національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського в Харкові.

    Елла переїхала до Бельгії у 2017 році.

    Вона мріяла стати оперною співачкою. Напередодні трагедії дівчина пройшла відбір на престижний конкурс Viñas у Парижі, який вважається одним з найважливіших конкурсів у світі опери для молодих виконавців.

    Нагадаємо, МЗС підтвердив смерть двох українців в авіакатастрофі у РФ.

    Також, українець помер після затримання польською поліцією.

    Як повідомлялося, МЗС підтверджує смерть українки Галини Гатчінс під час кінозйомок у США.

    Теги: конкурс Бельгія студенти смерть українці співачка
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    У Бельгії загинула молода оперна співачка з України