У Бельгії загинула молода оперна співачка з України
Напередодні трагедії дівчина пройшла відбір на престижний конкурс Viñas у Парижі
У Бельгії за трагічних обставин загинула 28-річна українка Елла Петніченко. Про це повідомили на сторінці Королівської консерваторії міста Льєж на Facebook. Саме в цій консерваторії навчалася дівчина.
«Шановні колеги, дорогі студенти, дорогі друзі. З великим сумом ми дізналися сьогодні про трагічну смерть міс Елли Петніченко, блискучої співаючої студентки. У цей трагічний момент всі наші думки з її рідними та близькими людьми, яким ми приносимо найглибші співчуття. Генеральний директор Гвідо Джардон», – ідеться в повідомленні.
Інцидент стався ввечері 2 листопада в місті Льєж. Вона переходила дорогу біля зупинки, та її збив трамвай.
Дівчина була родом з Сіверська Донецької області. Вона закінчила Національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського в Харкові.
Елла переїхала до Бельгії у 2017 році.
Вона мріяла стати оперною співачкою. Напередодні трагедії дівчина пройшла відбір на престижний конкурс Viñas у Парижі, який вважається одним з найважливіших конкурсів у світі опери для молодих виконавців.
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