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    Як пандемія вплинула на тривалість життя українців (дослідження)

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    Надлишкова смертність вказує не лише на кількість померлих через Covid-19, пандемія впливає також і на інші причини смерті - Як пандемія вплинула на тривалість життя українців (дослідження)
    Надлишкова смертність вказує не лише на кількість померлих через Covid-19, пандемія впливає також і на інші причини смерті
    фото umn.ua

    У середньому за п’ять років із січня до серпня помирало по 393 тисячі людей, а цього року – 440 тисяч

    Показники надлишкової смертності протягом перших восьми місяців 2021 року перевищили відповідні значення за минулий рік. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Держстату.

    Дослідники зазначають, що за вказаний період у 2021 році надлишкова смертність сягнула рівня у понад 46 тис. осіб. Це більше, ніж у 2020-му, коли надлишкових смертей було понад 32,5 тис.

    Як пояснили аналітики, надлишкова смертність означає перевищення кількості смертей над очікуваним показником. Для оцінки рівня цього показника дослідники використовували середні щомісячні дані за п'ять років до початку пандемії Covid-19 – із 2015-го до 2019-го. З’ясувалося, що у середньому за п’ять років із січня до серпня помирало по 393 тисячі людей, а цього року – 440 тисяч.

    «I в поточному, і в минулому році показник надмірної смертності помітно перевищує втрати від коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

    Отже, аналітики дійшли висновку, що надлишкова смертність вказує не лише на кількість померлих через Covid-19 та його наслідки – за їхніми словами, пандемія впливає також й на інші причини смерті.

    «В умовах перевантаженості лікарень багато українців з іншими важкими хворобами не отримують вчасно необхідного лікування», – підсумували в Опендатабот.

    У серпні повідомлялося, що за рік смертність в Україні зросла на чверть.

    Нагадаємо, МОЗ назвав кількість смертей серед вакцинованих українців.

    Також, науковці назвали причину зростання смертності українців. Винен не коронавірус

    Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила дані щодо демографічної ситуації в Україні за січень–лютий 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 8,3%. Усього з початку року в Україні померли понад 109 тис. осіб. Це на 8 374 смертей більше, ніж за січень–лютий 2020 року, коли померли 100,7 тис. осіб.

    Нагадаємо, в Україні середня тривалість життя нижча, ніж на планеті, враховуючи Африку.

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    Теги: державна служба смерть населення вірус коронавірус
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    Як пандемія вплинула на тривалість життя українців (дослідження)