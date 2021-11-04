У Польщі поліцейські побили українця, нападникам «світить» до п'яти років в’язниці

У Млаві двох правоохоронців відсторонили від виконання службових обов'язків

Після побиття поліцейськими стан здоров'я українця погіршився на сім днів

У Польщі двоє поліцейських міста Млава підозрюються у побитті 30-річного громадянина України. Прокуратура пред'явила правоохоронцям звинувачення, їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє місцеве видання Nasza Mlawa.

За його даними, поліцейські побили українця ще в середині вересня. Однак про цей інцидент стало відомо тільки в листопаді. Як повідомляє видання, ввечері 16 вересня поліцейських викликали на вулицю Жеромського в місті Млава, де група чоловіків влаштувала дебош. Прибувши на місце правоохоронці затримали 30-річного українця, перевищивши свої повноваження.

Наступного дня громадянин України звернувся зі скаргою до поліції на дії правоохоронців. Чоловік заявив, що вони його вивезли в ліс і побили. Однак у нього не прийняли заяву, пославшись на те, що він знаходиться в нетверезому стані.

Після невдалого звернення в поліцію українець написав заяву в прокуратуру. Розпочато розслідування інциденту. Правоохоронців відсторонили від виконання службових обов'язків.

Як повідомив виданню районний прокурор міста Мальва Марціна Багінського, після побиття поліцейськими стан здоров'я українця погіршився на сім днів. Він додав, що пояснення підозрюваних перевіряються.

«До них було застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років з виключенням зі служби», – уточнив прокурор.

До слова, у Польщі в четвер, 21 жовтня, внаслідок буревію в Нижній Сілезії загинули четверо людей, зокрема громадянин України.

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