У МЗС розповіли, що чекає на українців після виключення із «зеленого списку» ЄС

Посли Європейського Союзу сьогодні, 5 листопада, переглянуть «зелений список» третіх країн для подорожей. Очікується, що Україну виключать з цього списку

Кулеба: «Після виключення України із «зеленого списку» ЄС тотального закриття кордонів не буде»

У Міністерстві закордонних справ прокоментували виключення України із «зеленого списку» ЄС на наступному тижні. У відомстві запевняють, що тотального закриття кордонів для українців не буде. Про це написав глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

«Після виключення України із «зеленого списку» ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців», – написав Кулеба.

Як повідомлялося, брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк зазначив, що посли Європейського Союзу у п’ятницю, 5 листопада, переглянуть «зелений список» третіх країн для подорожей. Очікується, що Україну виключать з цього списку.

Як відомо, 27 жовтня ЄС залишив Україну у «зеленому» списку ще на два тижні.

Через два дні ЄС змінив список «зелених» країн для подорожей.

До «зеленого списку» потрапляють країни з позитивною ситуацією з коронавірусом. ЄС рекомендує державам-членам відкривати кордони для подорожуючих з країн, які перебувають у «зеленому списку».

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 20 країн.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс і надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

Відзначимо, що Данія запровадила нові правила в’їзду з України.

Також було оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.