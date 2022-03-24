В окупованому Бердянську гримлять вибухи, виникла масштабна пожежа
Вогонь бушує в Бердянському порту
Вранці 24 березня в тимчасово окупованому російськими агресорами місті Бердянськ Запорізької області лунають сильні вибухи. Про це повідомляють мешканці міста у соцмережах.
Також повідомляється про масштабну пожежу у Бердянському порту.
За попередніми даними, горить склад ракетно-артилерійського озброєння.
Нагадаємо, 28 лютого російські окупаційні війська тимчасово захопили Бердянськ. У місті щодня відбуваються акції протесту проти окупації.
Не дивлячись на погрози і тиск, люди у тимчасово окупованому Бердянську продовжують виходити на проукраїнські мітинги. Так, 20 березня окупанти побили та затримали українців.
Раніше в Бердянську перестав виходити на зв'язок народний депутат України від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олександр Пономарьов.
Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську окупанти знайшли зрадника та призначили його мером. Йдеться про Олександра Сауленка.