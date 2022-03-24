В окупованому Бердянську гримлять вибухи, виникла масштабна пожежа

Вогонь бушує в Бердянському порту

Вранці 24 березня в тимчасово окупованому російськими агресорами місті Бердянськ Запорізької області лунають сильні вибухи. Про це повідомляють мешканці міста у соцмережах.

Також повідомляється про масштабну пожежу у Бердянському порту.

За попередніми даними, горить склад ракетно-артилерійського озброєння.

Нагадаємо, 28 лютого російські окупаційні війська тимчасово захопили Бердянськ. У місті щодня відбуваються акції протесту проти окупації.

Не дивлячись на погрози і тиск, люди у тимчасово окупованому Бердянську продовжують виходити на проукраїнські мітинги. Так, 20 березня окупанти побили та затримали українців.

Раніше в Бердянську перестав виходити на зв'язок народний депутат України від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олександр Пономарьов.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську окупанти знайшли зрадника та призначили його мером. Йдеться про Олександра Сауленка.



