Через постійні обстріли, у Тростянці декілька днів не вдається загасити пожежу

Триває дуже велика пожежа на одному з підприємств у захопленому окупантами місті

Російські військові розмістили свою артилерію в Боромлянській громаді

У Сумській області вже третю добу поспіль найгарячішою точкою залишається Тростянець. Тут велику пожежу, що спалахнула ввечері 22 березня на підприємстві на території громади, не вдається загасити досі. Про це повідомив голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, що дуже велика пожежа на одному з підприємств у захопленому окупантами місті триває до сьогоднішнього дня.

«На жаль, через обстріли, через бойові дії неможливо туди доїхати ДСНСникам, пожежникам для того, щоб припинити цю пожежу», – йдеться у відеозверненні Живицького.

Також він розповів, що російські військові розмістили свою артилерію в Боромлянській громаді, і звідти продовжують – вже не першу добу – розстрілювати Тростянецьку громаду.

Нагадаємо, російські окупанти 20 березня обстріляли з важкої артилерії приватні будинки у Тростянці на Сумщині. Загинули троє людей. Як відомо, окупанти заганяють мешканців Тростянця у фейкові «зелені коридори», створюючи живі щити.

Як повідомлялося, на Сумщині місцеві прихильники «руского міра» допомагають викрадати людей.