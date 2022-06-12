Обстріл Чорткова: стала відома кількість постраждалих

Поранення отримали діти

Внаслідок ракетного удару по Чорткову, що на Тернопільщині, отримали поранення 22 особи, серед них діти. Частково зруйновано військовий об'єкт та чотири будинки. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Труш.

« 22 людям надано медичну допомогу, серед них є 12-річна дитина. Їй накладено шви. Проте, стан усіх постраждалих задовільний. Частина з них перебуває в лікарні. Частина відбула додому. Серед постраждалих сім жінок», – повідомив Труш.

За словами голови Тернопільської ОВА, усі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря.

Раніше Труш повідомив, що внаслідок обстрілів Чорткова, що на Тернопільщині, жертв немає. «На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, – діти. Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян. О 10:00 спілкуватимусь зі ЗМІ, де разом з рятувальниками повідомимо про потерпілих та масштаби руйнувань», – написав Труш.

Як повідомлялося, учора ввечері, 11 червня, під час повітряної тривоги ворог атакував Чортків, що у Тернопільській області. Також стало відомо, що у місті Чортків місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху. Повідомлялося, що ракети летіли з Чорного моря.

Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.