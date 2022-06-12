Чубаров розповів, на кого саме полюють окупанти на Херсонщині і Запоріжжі

Головним критерієм, аби впасти у немилість загарбників на окупованих територіях, є відданість Україні

Головним критерієм, аби впасти у немилість загарбників на окупованих територіях, є відданість Україні

Рашисти намагаються заручитися підтримкою місцевих депутатів

Російські окупанти переслідують громадян у нещодавно захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей. Головним критерієм, аби впасти у немилість загарбників, є відданість Україні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За словами Чубарова, у росіян є списки, переслідують насамперед декілька категорій людей.

Учасників АТО і ООС.

Родичів військовослужбовців Збройних сил України.

Учасників громадянської блокади Криму, яка тривала з 2015 року. Переважна більшість з учасників блокади – це мешканці Херсонської області, зокрема Генічеського району, це насамперед кримські татари.

Бійців батальйону імені Номана Челебіджіхана.

Місцевих депутатів, керівників різних рівнів, членів місцевих меджлісів.

«Вчиняючи тиск на місцевих депутатів, вони намагалися і намагаються сьогодні знайти собі послужливих помічників, які би на них працювали. Тобто провідників їхньої політики на окупованих територіях», – пояснив Чубаров.

Нагадаємо, після захоплення Херсонської області російськими військами туди одразу прийшли і російські спецслужби, які залучили до «роботи» каральні органи так званих ЛНР і ДНР.

Як повідомлялося, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів про життя міста в окупації.