Чубаров розповів, на кого саме полюють окупанти на Херсонщині і Запоріжжі
Рашисти намагаються заручитися підтримкою місцевих депутатів
Російські окупанти переслідують громадян у нещодавно захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей. Головним критерієм, аби впасти у немилість загарбників, є відданість Україні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
За словами Чубарова, у росіян є списки, переслідують насамперед декілька категорій людей.
- Учасників АТО і ООС.
- Родичів військовослужбовців Збройних сил України.
- Учасників громадянської блокади Криму, яка тривала з 2015 року. Переважна більшість з учасників блокади – це мешканці Херсонської області, зокрема Генічеського району, це насамперед кримські татари.
- Бійців батальйону імені Номана Челебіджіхана.
- Місцевих депутатів, керівників різних рівнів, членів місцевих меджлісів.
«Вчиняючи тиск на місцевих депутатів, вони намагалися і намагаються сьогодні знайти собі послужливих помічників, які би на них працювали. Тобто провідників їхньої політики на окупованих територіях», – пояснив Чубаров.
Нагадаємо, після захоплення Херсонської області російськими військами туди одразу прийшли і російські спецслужби, які залучили до «роботи» каральні органи так званих ЛНР і ДНР.
Як повідомлялося, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів про життя міста в окупації.