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рус
    Події в Україні

    Чубаров розповів, на кого саме полюють окупанти на Херсонщині і Запоріжжі

    Головним критерієм, аби впасти у немилість загарбників на окупованих територіях, є відданість Україні - Чубаров розповів, на кого саме полюють окупанти на Херсонщині і Запоріжжі
    Головним критерієм, аби впасти у немилість загарбників на окупованих територіях, є відданість Україні
    фото з відкритих джерел

    Рашисти намагаються заручитися підтримкою місцевих депутатів

    Російські окупанти переслідують громадян у нещодавно захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей. Головним критерієм, аби впасти у немилість загарбників, є відданість Україні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    За словами Чубарова, у росіян є списки, переслідують насамперед декілька категорій людей.

    • Учасників АТО і ООС.
    • Родичів військовослужбовців Збройних сил України.
    • Учасників громадянської блокади Криму, яка тривала з 2015 року. Переважна більшість з учасників блокади – це мешканці Херсонської області, зокрема Генічеського району, це насамперед кримські татари.
    • Бійців батальйону імені Номана Челебіджіхана.
    • Місцевих депутатів, керівників різних рівнів, членів місцевих меджлісів.

    «Вчиняючи тиск на місцевих депутатів, вони намагалися і намагаються сьогодні знайти собі послужливих помічників, які би на них працювали. Тобто провідників їхньої політики на окупованих територіях», – пояснив Чубаров.

    Нагадаємо, після захоплення Херсонської області російськими військами туди одразу прийшли і російські спецслужби, які залучили до «роботи» каральні органи так званих ЛНР і ДНР.

    Як повідомлялося, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів про життя міста в окупації.

    Читайте також: Рефат Чубаров: Не уявляю, що ми визволимо Херсонщину і зупинимося на межі з Кримом

    Теги: кримські татари росія окупанти АТО Рефат Чубаров війна мер Україна окупація Ігор Колихаєв #stoprussia
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    Чубаров розповів, на кого саме полюють окупанти на Херсонщині і Запоріжжі