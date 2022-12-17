У Бєлгороді та містах окупованого Криму лунають вибухи (відео)

В російському Бєлгороді відбувається «бавовна»

У російському місті Бєлгород зараз дуже неспокійно. Українські пабліки повідомляють про вибухи.

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Також гучно в окупованому Криму: в Сімферополі і Бахчисараї лунає «бавовна».

Зазначимо, що офіційної інформації щодо ситуації в містах поки немає.

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У Телеграм-каналах з'явилося відео, на якому чутно звуки вибухів у Бєлгороді:

Нагадаємо, у російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці повідомляли, що вибухи лунали з боку аеродрому.

Раніше повідомлялось, що удари по російських аеродромах це не просто знищення щонайменше двох російських бомбардувальників, це сигнал Москві, що у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару.

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До слова, триває 297 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.