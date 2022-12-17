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У Бєлгороді та містах окупованого Криму лунають вибухи (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Бєлгороді та містах окупованого Криму лунають вибухи (відео)
У російському місті чути вибухи
фото ілюстративне

В російському Бєлгороді відбувається «бавовна»

У російському місті Бєлгород зараз дуже неспокійно. Українські пабліки повідомляють про вибухи.

Також гучно в окупованому Криму: в Сімферополі і Бахчисараї лунає «бавовна».

У Бєлгороді та містах окупованого Криму лунають вибухи (відео) фото 1

Зазначимо, що офіційної інформації щодо ситуації в містах поки немає.

У Телеграм-каналах з'явилося відео, на якому чутно звуки вибухів у Бєлгороді:

Нагадаємо, у російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці повідомляли, що вибухи лунали з боку аеродрому.

Раніше повідомлялось, що удари по російських аеродромах це не просто знищення щонайменше двох російських бомбардувальників, це сигнал Москві, що у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару.

До слова, триває 297 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

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Теги: Крим вибух війна обстріл Бєлгород

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