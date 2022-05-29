«У Бурятії щодня ховають пацанів» – жінки окупантів злякалися та просять їх вертатися додому

Дружина рашиста агітує того писати рапорт на звільнення з армії та їхати додому

Мама окупанта нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат

Росіянки радять своїм чоловікам писати рапорти та повертатися додому. В перехопленій розмові окупанта зі своїми рідними, дружина рашиста агітує того писати рапорт на звільнення з армії. Переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: «США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію відмінять. Коротше, ж… (все погано)».

Мама окупанта скаржиться, що «спецоперація» невідомо на скільки розтягнеться, а відбудовувати Україну доведеться також за рахунок росіян. В той самий час, по телевізору показують виключно свята: «Улан-Уде 99 років – величезний концерт! По… (байдуже), що в Бурятії щодня ховають пацанів з України. Мають бути в траурі… Дітей патріотизму кинулися вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає», – підсумовує жінка.

Раніше повідомлялося, що контрактники в російської армії чекають кінця травня, аби швидше втекти з України. У кінці цього місяця спливає визначений законодавством РФ 90-денний термін на проведення «спецоперації». Тому ті з них, які заїхали в Україну у лютому, мають підстави «законно» покинути службу.

Також у перехопленій СБУ розмові окупант скаржився на жалюгідність своєї армії та розповідає про неможливість звільнитися та повернутися додому.

У російських окупантів на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ. Також Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань. Раніше повідомлялося, що окупанти шоковані, що весь світ підтримує Україну зброєю.