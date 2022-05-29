Росіяни вигадали новий фейк, щоб відвернути увагу від злочинів в Україні

Раніше РФ стверджувала, що COVID-19 був створений в українських лабораторіях, спонсорованих США

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України спростували російський фейк про начебто штучне походження мавпячої віспи. Про це повідомляється на Facebook-сторінці відомства.

«Фейк: новий штам мавпячої віспи був створений в біолабораторіях США в Нігерії. Спростування: пропаганда РФ не втрачає можливостей звинуватити США в усіх світових проблемах», – мовиться у дописі.

Як зазначили у Держспецзв'язку, логіка пропагандистів полягає у тому, що «будь-яка біолабораторія автоматично є військовою біолабораторією, а якщо ця лабораторія має спонсорство, підтримку або просто співпрацює з США, – ця біолабораторія спонсорована США».

У відомстві наголосили, що російські пропагандисти створюють фейки, щоб відвернути увагу від злочинів РФ в Україні.

«Не має різниці, що ці лабораторії працюють над добривами, шампунями чи антибіотиками, усі вони є частиною зловмисної американської змови. Немає сенсу сперечатись і доводити щось людям, які створюють безпідставні та дурні теорії змов з публічно доступної інформації. Росіяни використовують такі фейки, щоб відвернути увагу від своїх злочинів в Україні», – зазначили Держспецзв’язку.

Нагадаємо, що цього тижня Росія через лояльних західних експертів просувала наратив про неминучу перемогу Росію та необхідність Україні йти на поступки.

Тим часом Роскомнагляд хизується, що видалив «понад 117 тисяч фейків про сутність конфлікту, дії та втрати збройних сил».

До слова, російські ЗМІ запустили чергову дезінформацію. Зрадник України, так званий «представник» окупантської адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що Київ готувався вчинити ядерні теракти у Брянську та ще кількох містах Росії.

Напередодні російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.

Крім того, Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.

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