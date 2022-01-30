У центрі Шостки невідомі зліпили соромітську снігову скульптуру (фото 18+)

Люди зазначають, що такий же сніговий шедевр торік був перед міською радою

Біля центрального фонтану у Шостці Сумської області з'явилася величезна скульптура фалоса зі снігу. На снігу поруч надпис: «Не бури! Ми старалися!».

Фото сороміцької скульптури місцеві мешканці публікують у соцмережах. Люди зазначають, що такий же сніговий шедевр торік був перед міською радою.

Фалос торік зліпили перед мерією. Фото: Тетяна Семенова/Facebook

«Скульптура сьогоднішня і минулорічна – прогрес очевидний! Для всіх моралістів зауважу, в нашому місті наразі відбуваються набагато гірші речі... Аніж цей вранішній прояв народної творчості. Тож не варто роздувати щоки та охати. Всім гарних вихідних і відмінного настрою», – написала у Facebook місцева жителька Тетяна Семенова.

Під фото снігового фалоса пишуть чимало дотепних коментарів.

«Це вже стає традицією, щороку ми з друзями…», «Думаю, зліпила його міськрада, людей викликали на нічну роботу під розпис, щоб відвернути увагу від підвищення тарифу на воду», «Символ родючості».

Хто і навіщо ліпить ці скульптури в місті, невідомо.

Раніше на Троєщині місцевий мешканець Олександр Бежевець зі своєю донькою створили зі снігу фігуру янгола.