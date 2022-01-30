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    Події в Україні

    У центрі Шостки невідомі зліпили соромітську снігову скульптуру (фото 18+)

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    У центрі Шостки невідомі зліпили соромітську снігову скульптуру (фото 18+)
    фото: Шосткинці/Facebook

    Люди зазначають, що такий же сніговий шедевр торік був перед міською радою

    Біля центрального фонтану у Шостці Сумської області з'явилася величезна скульптура фалоса зі снігу. На снігу поруч надпис: «Не бури! Ми старалися!».

    Фото сороміцької скульптури місцеві мешканці публікують у соцмережах. Люди зазначають, що такий же сніговий шедевр торік був перед міською радою.

    Фалос торік зліпили перед мерією. Фото: Тетяна Семенова/Facebook

    Фалос торік зліпили перед мерією. Фото: Тетяна Семенова/Facebook

    «Скульптура сьогоднішня і минулорічна – прогрес очевидний! Для всіх моралістів зауважу, в нашому місті наразі відбуваються набагато гірші речі... Аніж цей вранішній прояв народної творчості. Тож не варто роздувати щоки та охати. Всім гарних вихідних і відмінного настрою», – написала у Facebook місцева жителька Тетяна Семенова.

    Під фото снігового фалоса пишуть чимало дотепних коментарів.

    «Це вже стає традицією, щороку ми з друзями…», «Думаю, зліпила його міськрада, людей викликали на нічну роботу під розпис, щоб відвернути увагу від підвищення тарифу на воду», «Символ родючості».

    Хто і навіщо ліпить ці скульптури в місті, невідомо.

    Раніше на Троєщині місцевий мешканець Олександр Бежевець зі своєю донькою створили зі снігу фігуру янгола.

    Теги: міськрада Facebook речі
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    У центрі Шостки невідомі зліпили соромітську снігову скульптуру (фото 18+)