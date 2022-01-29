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    Париж з Україною. У французькій столиці відбулася акція за мир в Україні (фото)

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    Активісти висловили підтримку Україні&nbsp; - Париж з Україною. У французькій столиці відбулася акція за мир в Україні (фото)
    Активісти висловили підтримку Україні 
    фото: facebook/alla.lazareva

    На протест проти війни вийшли представники різних національностей

    У столиці Франції небайдужі активісти зібралися на анонсовану напередодні мирну акцію проти агресії Росії та за мир в Україні. Учасники акції з прапорами та плакатами вийшли на площу Едмон Мішле у Парижі та висловили підтримку Україні. Про це написала у Facebook Алла Лазарєва та оприлюднила світлини акції.

    «З нами сьогодні – грузини, молдовани, румуни, кубинці, венесуельці, перуанці, литовці, естонці, латвійці, афганці, чеченці, білоруси... Слава Україні!», – написала вона.

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    Париж з Україною. У французькій столиці відбулася акція за мир в Україні (фото)
    Париж з Україною. У французькій столиці відбулася акція за мир в Україні (фото)
    Париж з Україною. У французькій столиці відбулася акція за мир в Україні (фото)
    Париж з Україною. У французькій столиці відбулася акція за мир в Україні (фото)
    Париж з Україною. У французькій столиці відбулася акція за мир в Україні (фото)
    Париж з Україною. У французькій столиці відбулася акція за мир в Україні (фото)
    фото: facebook/alla.lazareva

    Подібна акція відбулася і у нідерландській Гаазі. Учасники акції з прапорами та плакатами прийшли під будівлю Палацу миру – офіційну резиденцію Міжнародного суду ООН і Постійної палати третейського суду.

    «Головна мета нашого сьогоднішнього зібрання – це показати Україні, що у неї є велика міжнародна підтримка. Для нас дуже важливо бути почутими і показати, що ми не боїмося, і якщо доведеться, то зможемо дати гідну відсіч. Ми починаємо нашу акцію біля Палацу миру. Ми хочемо показати, що ми не бажаємо агресії. Українці не хочуть ескалації», – наголосила одна з організаторів акції українка Ангеліна.

    До слова, міністерка збройних сил Франції Флоранс Парлі заявила, що Франція планує направити кілька сотень своїх військових до Румунії в межах можливого розгортання НАТО. Таке рішення приймається на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

    Теги: акція Франція Париж протест активісти Facebook
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    Париж з Україною. У французькій столиці відбулася акція за мир в Україні (фото)