Міноборони спростувало інформацію про накопичення Росією запасів крові біля кордону України

Відомство пояснило мету поширення дезінформації

Міністерство оборони України спростувало інформацію про те, що Росія стягує до кордону запаси крові та медичних матеріалів для надання допомоги пораненим. Про це написала у Facebook заступниця міністра оборони Анна Маляр.

«Зараз в інтернеті поширюється інформація із посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито направила запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі новини є елементом інформаційно-психологічної війни», – написала Маляр.

Вона додала, що мета такої інформації – поширити паніку та страх в українському суспільстві.

Нагадаємо, раніше в суботу ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела, повідомляли, що нарощування збройних сил Росії біля кордонів України розширилося за рахунок постачання крові та інших медматеріалів, які б дозволили надавати допомогу пораненим. Така кількість матеріалів медичного призначення є ключовим показником підготовки вторгнення Москви.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.

Остін уточнив, що про остаточне рішення Путіна йому не відомо.

Глава Міноборони додав, що РФ може використати збройні сили, що складаються з понад 100 тисяч військових, аби захопити українські міста та «значні території». Також Росія може вдатися до провокаційних політичних дій, наприклад, визнання вже окупованих українських територій.

Як повідомлялося, Росія хоче скасувати заплановане на 31 січня відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні та загрозу вторгнення в Україну.

Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

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