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    На столичній Троєщині з’явився сніговий янгол (фото)

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    Фігура янгола має висоту зросту людини - На столичній Троєщині з’явився сніговий янгол (фото)
    Фігура янгола має висоту зросту людини
    Фото: Олександр Бежевець, Facebook

    Снігова скульптура стала цікавинкою Троєщини

    На Троєщині місцевий мешканець Олександр Бежевець зі своєю донькою створили зі снігу фігуру янгола. Скульптура прикрашає стадіон школи №307 по вулиці Радунській.

    Тепер місцеві жителі залюбки фотографуються біля снігової скульптури.

    Фото свого творіння Бежевець оприлюднив у Facebook.

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    На столичній Троєщині з’явився сніговий янгол (фото)
    На столичній Троєщині з’явився сніговий янгол (фото)
    На столичній Троєщині з’явився сніговий янгол (фото)
    На столичній Троєщині з’явився сніговий янгол (фото)
    На столичній Троєщині з’явився сніговий янгол (фото)
    На столичній Троєщині з’явився сніговий янгол (фото)
    На столичній Троєщині з’явився сніговий янгол (фото)
    Фото: Олександр Бежевець, Facebook

    Як розповів «Сьогодні» автор скульптури, ліпили удвох із 13-річною дочкою, на створення фігури знадобилося півтори години.

    Хоча автори вважають свого ангела недовершеним – мовляв, не встигли опрацювати дрібні деталі, – проте фігура вже стала місцевою цікавинкою.

    У столиці в лютому були потужні снігопади. За приблизними підрахунками, в Києві випало близько пів метра снігу.

    Наразі розпочалося потепління і сніг починає танути.

    У Києві сьогодні, 22 лютого, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі у столиці 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

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    Теги: Київ мистецтво Троєщина снігопад
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