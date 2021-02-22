На столичній Троєщині з’явився сніговий янгол (фото)

Снігова скульптура стала цікавинкою Троєщини

На Троєщині місцевий мешканець Олександр Бежевець зі своєю донькою створили зі снігу фігуру янгола. Скульптура прикрашає стадіон школи №307 по вулиці Радунській.

Тепер місцеві жителі залюбки фотографуються біля снігової скульптури.

Фото свого творіння Бежевець оприлюднив у Facebook.

Як розповів «Сьогодні» автор скульптури, ліпили удвох із 13-річною дочкою, на створення фігури знадобилося півтори години.

Хоча автори вважають свого ангела недовершеним – мовляв, не встигли опрацювати дрібні деталі, – проте фігура вже стала місцевою цікавинкою.

У столиці в лютому були потужні снігопади. За приблизними підрахунками, в Києві випало близько пів метра снігу.

Наразі розпочалося потепління і сніг починає танути.

У Києві сьогодні, 22 лютого, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі у столиці 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.